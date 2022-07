Gérard Jugnot séparé de Cécile Magnan : l'unique photo de la mère de son fils Arthur

Premier amour de Gérard Jugnot, Cécile Magnan est toujours restée très discrète durant leur idylle. Mère de leur fils Arthur né en 1980, elle est apparue sur un rare cliché pris dans cadre très triste pour l'ex-couple qui avait passé de nombreuses années ensemble dans les années 1980, le jour des obsèques de Véronique Colucci au cimetière communal de Montrouge, le 12 avril 2018.

Jolie brune très élégante travaillant dans le cinéma et le théâtre en tant que costumière, Cécile Magnan avait rencontré Gérard Jugnot car elle s'occupait de ses tenues sur les tournages de films. Elle a d'ailleurs travaillé avec lui sur les deux énormes succès du 7ème art : Les Bronzés (1978) et Le Père Noël est une ordure (1982).

Après s'être aimés pendant près de vingt ans, Cécile Magnan et Arthur Jugnot se sont séparés en 2003 mais ont gardé depuis de très bons contacts. Pour preuve, ils ont collaboré de nouveau ensemble en 2005 lors du tournage du film Les Bronzés 3 et s'entendent à merveille dans l'éducation de leur fils Arthur.

Interviewé par TéléStar en 2017, Gérard Jugnot dévoilait un peu plus ses liens avec son fils. S'il admettait ne pas avoir été très présent durant son enfance, il se félicitait du lien très fort qui les unissait à présent. "Quand Arthur était petit, c'était compliqué, voire conflictuel. Sans doute parce que je me suis séparé de sa mère [la costumière Cécile Magnan, NDLR]. Et puis j'étais très autocentré sur mon métier. Aujourd'hui, on a une complicité très forte que je n'ai d'ailleurs jamais eue avec mon propre père !" expliquait l'acteur.

Suite à sa rupture avec Cécile Magnan, Gérard Jugnot a été en couple pendant plus de dix ans avec la comédienne Saïda Jawad (rencontrée en 2003). Suite à cette longue relation, l'acteur s'est marié avec Patricia Campi (de trente ans sa cadette) en 2016. Les amoureux ont fait connaissance sur le tournage du film Entre amis en 2014 et ont officialisé leur relation deux ans plus tard, quelques semaines avant leur mariage dans le Var.