Gérard Jugnot, un père intransigeant avec son fils Arthur : il explique leur relation parfois "compliquée"

Gérard Jugnot était l'invité de l'émission En Aparté de Canal+ lundi 19 décembre 2022. L'occasion pour l'illustre acteur français de 71 ans d'évoquer divers thématiques, comme son actualité, ses débuts, sa moustache, mais aussi sa relation avec son fils unique, Arthur Jugnot, né en 1980 de sa relation avec Cécile Magnan. Un sujet sur lequel Gérard Jugnot s'est exprimé sans aucun filtre, comme en atteste la séquence vidéo ci-dessus (voir le diaporama).

"Je suis mieux au cinéma", débute-t-il à propos de son statut de père. Il aborde ensuite leur relation professionnelle, puisque Arthur Jugnot a rapidement décidé de marcher dans les pas de son père et de devenir lui aussi comédien. Les deux hommes sont d'ailleurs à l'affiche de la pièce de théâtre Le Jour du kiwi de Laëtitia Colombani. "J'ai attendu quand même que lui puisse avoir une vraie légitimité car, dans le théâtre il a fait beaucoup de choses. Il dirige trois ou quatre théâtres. Il met en scène. Il déborde d'activité", explique-t-il. Heureux de pouvoir faire "un petit bout de chemin" avec lui, Gérard Jugnot précise : "Je ne sais pas d'où il tient ça, mais c'était assez beau."

Les choses se mélangent

Mais tout ne peut pas toujours être tout rose, et il y a parfois des épisodes plus difficiles à gérer, d'autant plus quand le statut père-fils intervient dans un cadre professionnel. Gérard Jugnot avance qu'il est par moment "compliqué" de travailler en famille "Les choses se mélangent", concède-t-il, avant de citer des exemples plus précis et d'argumenter son propos.

"S'il foire un truc, ou s'il ne joue pas comme j'aurais aimé, ça m'énerve. Alors que si cela avait été un autre acteur, ce serait moins grave", concède le mythique comédien, reconnaissant que son instinct paternel reprend parfois le dessus.

Une déclaration touchante

Mais ce phénomène n'est pas à sens unique. "Lui doit être énervé par ma maniaquerie. Et puis ça se termine toujours par 'Ta loge est mal rangée. Qu'est-ce que t'as bouffé ce midi ? Encore des saloperies !' Ce sont des trucs de père et de fils."

Cependant ces accrocs restent minimes pour Gérard Jugnot comparé à la chance que représente le fait de pouvoir performer avec sa progéniture. "C'est assez touchant de pouvoir faire ça et je crois que pour le public, c'est assez marrant", conclut-il.

Une belle déclaration pour rendre hommage au travail de son fils, qui s'est marié au début de l'été avec Flavie Péan, une des stars de l'émission culte Plus belle la vie. Pas d'inquiétude à avoir donc. Sur la scène comme en dehors, tout va pour le mieux dans la famille Jugnot.