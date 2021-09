Gérard Louvin et son mari adeptes de "parties sexuelles avec des mineurs" ? Le couple dément, une enquête en cours

Nouveau rebondissement pour Gérard Louvin. D'après les dernières informations du Parisien, dévoilées samedi 11 septembre 2021, le producteur et son mari, Daniel Moyne, sont au coeur d'une nouvelle enquête. Ces derniers sont accusés d'avoir pratiqué du tourisme sexuel au Brésil par un couple ayant résidé à Rio de Janeiro entre 1999 et 2009.

Au printemps, Marie Duguet et son mari Jean-Noël Gérard ont partagé à la justice une attestation dans laquelle ils témoignent avoir eu "connaissance de l'organisation par les deux hommes de 'parties sexuelles payantes' avec des mineurs" provenant des favelas. Et en août dernier, le Parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire afin d'auditionner le couple sur leurs accusations. D'après leurs dires, les faits se sont déroulés fin 2004 dans un hôtel de luxe où Gérard Louvin et son époux séjournaient "lors des visites annuelles pour les fêtes de fin d'année." Un trafic sexuel qui leur a été rapporté par Julien Courbet et son épouse.

"Fin 2004, nous avons accueilli Julien Courbet et son épouse (...) qui avaient dû annuler leur voyage en Indonésie pour cause de tsunami et se sont rabattus sur le Brésil. Ils sont venus dîner chez nous", peut-on découvrir dans leur attestation. Mais durant la soirée, Julien Courbet et sa femme auraient ensuite décidé de rejoindre le producteur dans sa suite, chez qui ils étaient invités. "Le lendemain, il [Julien Coubert, ndlr] nous a dit qu'ils auraient mieux fait de rester avec nous, car ils ont été très choqués de l'ambiance dans laquelle ils se sont retrouvés. Il nous a informés que ces deux personnes [Gérard Louvin et Daniel Moyne] recevaient des enfants mineurs pour des parties sexuelles payantes", ont-ils écrit dans leur document.

Des propos rejetés en bloc par l'animateur de Capital. "Julien Courbet comme sa femme contestent avoir été témoins de quoi que ce soit de répréhensible concernant Gérard Louvin et Daniel Moyne. Si cela avait été le cas, ils auraient dénoncé les faits à la justice", a indiqué Me Sylvie Noachovitch, l'avocate de l'animateur au Parisien. D'après les propos de Me Christophe Ayela, avocat de Gérard Louvin, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste et son mari ont démenti formellement ces accusations. Et de mentionner qu'il compte déposer plainte pour dénonciation calomnieuse.

Pour rappel, comme le souligne toujours Le Parisien, "une enquête préliminaire pour 'viols sur mineurs de 15 ans' visant Daniel Moyne et 'complicité de viols sur mineurs de 15 ans' visant Gérard Louvin avait déjà été ouverte le 21 janvier à la suite de la plainte du neveu du célèbre producteur."

Le couple reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.