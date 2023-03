Gérard Majax : Apparition magique du prestidigitateur légendaire pour une soirée festive

Une belle assemblée s'est réunie sous le signe de la convivialité au restaurant Vita, rue de l'Ecole de Médecine à Paris à l'occasion de la soirée de l'association des journalistes niçois le 6 mars 2023. Un événement annuel qui a été marqué pour cette édition par la présence d'un invité d'honneur magique : Gérard Majax ! Le prestidigitateur français a pu rencontrer de nombreuses personnalités du journalisme qui ont été formée à Nice au cours de cette soirée animée une fois encore par Christophe Kulikowski, journaliste niçois et producteur, président de l'association, entouré de son vice président François Turpin, journaliste TV indépendant et du président d'honneur Alban Mikoczy, journaliste de France 2.

Le célèbre magicien qu'Emmanuel Macron avait cité malicieusement en 2022, enfant du pays, était très ému lors de son petit discours en évoquant sa jeunesse dans l'arrière-pays niçois. Il a pris plaisir à poser avec la galériste et écrivaine Sylvana Lorenz, dite Madame Cardin et dont un livre sur le célèbre couturier est sorti il y a quelques mois. Un traditionnel repas régional était servi, accompagné d'un Château Maïme, un vin rosé local sponsor de cette rencontre avec l'hôtel Majestic de Cannes du groupe Barrière. Une tombola a clôturé cette nuit avec notamment parmi les lots, une paire de gants signée du gardien de but de l'équipe de France, Hugo Lloris, lui aussi niçois.

Popeline Cholet, ancienne journaliste de Paris Match, Julie Collard, journaliste TV, Loïc Landrau, journaliste TV, chroniqueur sur BFM Business et Sqool TV, Murielle Giordan, journaliste à France bleu et Céline Alonzo de Sud Radio ont fait partie des invités de cette soirée niçoise. Pierre-Marie Descamps, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal L'Equipe et Fabrice Turpin, journaliste TV indépendant et vice-président de l'association des journalistes niçois ainsi que Vadim Forest, directeur délégué des opérations Newen (TF1) ont répondu positivement à l'invitation.

Des invités journalistes mais pas seulement ! Ainsi, on pouvait croiser le comédien Marc Duret (Section recherches, Outlander), le Dj international Jed Wong, ou encore l'écrivain Georges-Marc Benamou, Jean-Baptiste Iosca, avocat du droit routier, et l'actrice Alexandra Holzhammer, ancienne journaliste niçoise, qu'on a pu voir dans des séries comme Camping Paradis, Baron Noir ou The Killer sur Netflix. L'imam de Drancy, Hassen Chalghoumi, fidèle à l'association, a tenu à faire une apparition amicale tout comme Tony Bonfils, artiste musical.