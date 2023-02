Gerard Piqué et sa jeune compagne virés d'un restaurant... par un fan de Shakira !

Les semaines passent et la guerre entre et Shakira semble s'intensifier de jour en jour ! Pourtant, rien ne laissait présager que les relations entre les deux stars, qui ont vécu ensemble plus de 10 ans, allaient se dégrader aussi vite. Après un communiqué commun début juin pour annoncer leur sépararion, ils ont passé de longs mois à régler le cas de leurs enfants, Milan (10 ans) et Sasha (8 ans). Et jusqu'ici, les rapports étaient froids et il n'y avait pas d'animosité. Mais depuis quelques mois, la guerre est déclarée entre le footballeur et la chanteuse.

La colombienne de 46 ans n'hésite plus à s'attaquer ouvertement à l'ancien footballeur et à sa nouvelle compagne, Clara Chia dans ses chansons. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (...) Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps", lance-t-elle dans son dernier tube. De son côté, le catalan de 36 ans enchaîne les piques à l'égard de la mère de ses enfants et il profite de tout ce buzz pour faire fructifier ses affaires. En couple avec la jolie Clara Chia (23 ans), les deux tourtereaux se sont envolés pour Los Angeles, loin de tout le tumulte qui existe à Barcelone autour d'eux.

Malheureusement pour le couple, ils ont vécu une scène pour le moins cocasse à leur arrivée. Comme relayé dans une vidéo TikTok mise en ligne le 22 février et qui a fait un gros buzz, Gerard Piqué et Clara Chia ont eu la mauvaise surprise de se faire refouler d'un restaurant de Los Angeles. Sur la vidéo, on peut voir le couple rentrer dans la voiture de l'ancien footballeur et on peut lire : "Clara Chia et Piqué sont sortis pour manger dans un restaurant de Los Angeles, mais le propriétaire est fan de Shakira et il a conduit personnellement Clara Chia hors de son restaurant".