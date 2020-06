Gérard Vivès "botoxé et lifté" ? Sa drôle de mise au point

Révélé dans la série Les Filles d'à côté dans les années 1990, Gérard Vivès a fait le point sur son rôle de réceptionniste tout en muscles qui l'a élevé au rang de superstar dans Ça commence aujourd'hui le 22 mai dernier. Auprès de Faustine Bollaert, le comédien de 57 ans s'est remémoré son casting, ses années à l'antenne, la notoriété qui en a découlé ainsi que l'arrêt du programme et les critiques vis-à-vis de son personnage très efféminé.

Et si, à l'époque, Gérard Vivès faisait déjà fi des commentaires désagréables du public, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va y prêter attention. Toutefois, suite à son passage dans l'émission de France 2, l'acteur a souhaité mettre les points sur les "i" concernant un sujet bien particulier : celui de la chirurgie esthétique. En effet, accusé d'avoir retouché son visage, il a décidé de répondre à ses détracteurs de la meilleure des manières sur Instagram samedi 30 mai. "Je voulais absolument vous remercier ici pour tous ces nombreux messages de sympathie que vous m'avez adressés sur les réseaux sociaux mais certains ont affirmé que je m'étais fait botoxer, lifter, et même refait le nez, pour paraître plus jeune. Alors il n'en est rien, et je veux ici démentir ces allégations", a-t-il déclaré à travers une vidéo, l'air grave et semblant quelque peu irrité.

Heureusement, cette mise au point très sérieuse s'est par la suite transformée en drôle de sketch où Gérard Vivès, en se reculant d'un pas de l'objectif, exhibe une étonnante fausse poitrine, ajoutant au passage : "Je n'utiliserais jamais de procédés contre-nature. Je n'ai jamais eu, et je n'aurais jamais recours à la chirurgie esthétique. Merci." Une réponse on ne plus drôle qui a fait mourir de rire ses abonnés. "Merci pour ce moment magique de rire", "Gérard, je t'adooooooooooore", "Trop fort!!", "Je suis limite jalouse!", "Excellente réponse aux envieux et aux idiots", "Vous êtes quand même un vrai clown", ont ils commenté.