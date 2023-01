Gil Alma anéanti par son divorce : il lance un appel tout à fait inattendu

Qui dit vendredi, dit week-end mais aussi, nouvel épisode de César Wagner. L'occasion de retrouver une fois de plus Gil Alma. Depuis 2020, il incarne le personnage principal de la série à succès de France 2. Et quand il n'est pas sur un plateau, c'est avec ses fils Sacha (14 ans) et Charlie (11 ans) qu'il passe le plus clair de son temps. Papa célibataire depuis moins d'un an, l'acteur de 43 ans avait fait une annonce assez inattendu sur les ondes de Sud Radio, le 13 janvier 2023.

La triste nouvelle a été annoncée en août dernier, sur Instagram. L'ancien acteur de Nos chers voisins a révélé qu'Aminata et lui avaient divorcé, après quinze années d'amour. Un énorme coup dur pour Gil Alma. "Après 15 ans, notre histoire avec Aminata s'arrête. Nous avons eu 2 magnifiques garçons, et c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Il faut du courage pour passer le pas, pour s'avouer toute la vérité, si terrible. Les 3 derniers mois ont été sombres, mais la lumière point", avait-il notamment écrit. Malgré tout, il a réussi à surmonter cette épreuve et, bonne nouvelle pour leurs enfants, ils restent en bons termes. "Leur mère et moi arrivons à nous parler sans tension, pour préserver leur bien-être. On ne s'est jamais engueulés devant eux. Je souhaite à tous les couples qui se séparent d'arriver à épargner les enfants", expliquait-il à Closer en novembre.

Depuis, Gil Alma a une vie professionnelle bien plus remplie que sa vie amoureuse. Il a en effet confié le 13 janvier dernier, à Sud Radio, qu'il était toujours célibataire. "Justement... je passe une annonce" a-t-il lancé avec humour. Il est ensuite revenu sur le moment où sa vie a basculé. "Je la mettais beaucoup en avant. Tout le monde savait que j'étais avec Aminata. Le jour où on a décidé de se séparer, il fallait quand même que je l'annonce. Les gens me disaient 'on la voit plus'", a-t-il conclu (lors de la vidéo disponible dans le diaporama, à partir de la 11e minute).

Invité dans Télématin (France 2) le 6 janvier dernier, Gil Alma s'était également furtivement confié sur sa vie personnelle. Il avait en effet évoqué sa vie de papa solo. "Je suis papa poule. Bien sûr ce sont mes enfants, donc je les adore, mais effectivement... Alors là je suis tout seul, je n'ai plus de compagne, donc il faut beaucoup d'amour mais aussi des règles. J'essaie d'être juste, je fais ce que je peux. Mais il y a beaucoup d'amour", révélait-il notamment.