Gil Alma papa célibataire : confidences sur l'éducation de ses fils depuis le divorce, l'un d'eux lui mène la vie dure !

Ce vendredi 6 janvier 2023, Gil Alma sera au coeur d'un épisode inédit de César Wagner, sur France 2. Pour l'occasion, l'acteur de 43 ans a répondu aux questions de Damien Thévenot, dans Télématin ce matin. Et il n'a pas manqué d'évoquer sa vie de célibataire ainsi que son rôle de papa.

C'est en août 2021 que l'ancien acteur de Nos chers voisins a annoncé à sa communauté Instagram qu'Aminata et lui avaient pris la décision de prendre des chemins différents. "Après 15 ans, notre histoire avec Aminata s'arrête. Nous avons eu 2 magnifiques garçons, et c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Il faut du courage pour passer le pas, pour s'avouer toute la vérité, si terrible. Les 3 derniers mois ont été sombres, mais la lumière point", avait-il notamment écrit.

Depuis, c'est donc séparément qu'ils élèvent leurs enfants Sacha (14 ans) et Charlie (11 ans). Un rôle de papa que Gil Alma a évoqué lors de son passage dans Télématin. "Je suis papa poule. Bien sûr ce sont mes enfants, donc je les adore, mais effectivement... Alors là je suis tout seul, je n'ai plus de compagne, donc il faut beaucoup d'amour mais aussi des règles. J'essaie d'être juste, je fais ce que je peux. Mais il y a beaucoup d'amour", a-t-il confié dans un premier temps.

Sacha fait plein de bêtises

Damien Thévenot lui a ensuite demandé si l'un de ses enfants souhaitait devenir acteur comme lui. "Chez Sacha le grand et c'est très compliqué en ce moment parce qu'il fait plein de bêtises. Je t'embrasse Sacha, mais arrête un peu tes conneries, merci. Et donc Charlie le petit est beaucoup plus carré, plus militaire, moins artiste, moins aérien. Mais ils feront ce qu'ils veulent et je les suivrai quoi qu'il arrive", a-t-il donc répondu.

En novembre dernier, Gil Alma revenait sur son divorce avec Aminata au cours d'une interview pour Closer. L'occasion d'expliquer que ce divorce lui avait appris certaines choses malgré la douleur. "Qu'il ne fallait plus se voiler la face et accepter la réalité, même si elle est difficile. Si je n'avais pas eu un déclic, je n'aurais pas été capable d'affronter la séparation", révélait-il. Et d'assurer qu'ils ont tout mis en oeuvre pour que leurs fils ne soient pas affectés par leur séparation : "Leur mère et moi arrivons à nous parler sans tension, pour préserver leur bien-être. On ne s'est jamais engueulés devant eux. Je souhaite à tous les couples qui se séparent d'arriver à épargner les enfants." S'il est toujours célibataire depuis, le charmant brun croit toujours en l'amour.