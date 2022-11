"Tout le monde a commis des erreurs" : Gil Alma divorcé d'Aminata, les raisons enfin évoquées

Gil Alma enchaîne les projets et se produit ainsi au théâtre dans Gil et Ben (ré)unis, avec son ami Ben. Le duo comique propose un spectacle plein d'humour au cours duquel le mariage de Gil Alma, de son vrai nom Gilles Bongibault, vire au drame. Un comble pour le comédien de 43 ans qui vit en même temps un divorce. En effet, c'est à l'été 2021 que le couple qu'il formait avec Aminata a pris fin, après quinze ans d'amour et deux adorables garçons Sacha et Charlie. Une séparation sur laquelle il revient dans les pages du magazine Closer, actuellement en kiosques.

"Ce spectacle est béni, car il a été une sorte de psychothérapie. J'ignorais que les chagrins d'amour pouvaient autant fracasser le coeur et le cerveau", indique le charmant brun, séparé de la belle Aminata. Interrogé sur les raisons de cette rupture, Gil Alma indique que "c'est comme ça". "Tout le monde a commis des erreurs dans cette histoire. Dans un couple, il faut sans cesse de remettre en question, se comprendre et ne pas se mentir", poursuit-il.

On ne s'est jamais engueulés devant eux

Profondément touché par de divorce, l'interprète d'Alain Stuck dans la série à succès Nos chers voisins indique avoir tout de même appris certaines choses : "Qu'il ne fallait plus se voiler la face et accepter la réalité, même si elle est difficile. Si je n'avais pas eu un déclic, je n'aurais pas été capable d'affronter la séparation." De la force, il en a eu besoin pour passer cette dure épreuve. Avec Aminata, ils ont mis un point d'honneur à faire de ce divorce une affaire d'adultes, sans jamais mêler leurs deux garçons à leurs disputes. "Leur mère et moi arrivons à nous parler sans tension, pour préserver leur bien-être. On ne s'est jamais engueulés devant eux, assure-t-il. Je souhaite à tous les couples qui se séparent d'arriver à épargner les enfants."

Cette rupture après quinze ans de couple ne change pas pour autant la façon de voir la vie de Gil Alma. Le comédien entend bien refaire sa vie le moment venu. "Même si je n'ai encore personne dans ma vie, je crois toujours en l'amour. J'ai besoin de construire et ça ne me fait pas peur du tout", indique-t-il. A bon entendeur...