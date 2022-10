Gilbert Montagné devenu aveugle à cause d'une erreur médicale : le terrible drame qui s'est produit à sa naissance

On va s'aimer, Les Sunlights des Tropiques, Liberté,... Les tubes de Gilbert Montagné sont emblématiques pour de nombreuses générations tout comme ses larges lunettes noires. Aveugle depuis l'enfance, le chanteur de 70 ans avait confié dans l'émission Les Orages de la vie sur W9 comment il avait perdu la vue dès la naissance. Né grand prématuré le 28 décembre 1951 à seulement 5 mois et demi, sa mère avait accouché dans leur propriété, "sur la table de la cuisine".

Placé en couveuse, le bébé pesait tout juste 950 grammes. Fragile mais en bonne santé, un simple détail va malheureusement bouleverser la vie du nourrisson : une mauvaise oxygénation de la couveuse va provoquer sa cécité. Gilbert Montagné expliquait : "Comme ils ne savaient pas à l'époque [mesurer] le dosage adéquat à administrer pour que je puisse vivre, ils en ont trop mis et ça a brûlé tous les tissus du nerf optique [la rétinopathie, NDLR]. Mais quelle merveille qu'ils ont fait, parce que s'ils n'en avaient pas mis assez, je ne serais pas là pour vous raconter tout ça."

Quatrième enfant d'une famille très modeste, Gilbert a appris très jeune que ses parents avaient songé à l'avortement avant sa naissance, ces derniers n'ayant que très peu de moyens pour l'élever. Très sincère et touchant, l'interprète du titre Just Because Of You confiait : "Maman avait pensé à l'avortement, elle avait essayé de trouver une solution. Mais je me suis accroché."