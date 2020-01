Gilbert Rozon accusé de viol : la date de son procès révélée

C'est officiel, Gilbert Rozon est prochainement attendu devant la justice. L'ancien juré de La France a un incroyable talent (M6) et ancien président du groupe Juste pour rire sera jugé à Montréal au Canada en juin 2020 pour viol et attentat à la pudeur. C'est ce qu'a annoncé ce mardi 7 janvier un procureur du Québec.

Mais ce n'est pas tout, Gilbert Rozon est également inquiété par une procédure au civil lancée par le collectif Les Courageuses. Il s'agit d'un regroupement de femmes présumées victimes de l'ancien producteur, qui espèrent une condamnation ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de plusieurs millions de dollars. D'après elles, Gilbert Rozon aurait agressé "au moins 20 victimes sur une période de trente-quatre ans, de 1982 à 2016", ce qu'il a de son côté toujours démenti.

Pour rappel, c'est à la fin de l'année 2017 que Gilbert Rozon était pour la première fois soupçonné de viol et de harcèlement par plusieurs femmes, dont l'animatrice Penelope McQuade ou la comédienne Salomé Corbo, mais aussi sa belle-soeur, Martine Roy. Qualifié de "prédateur sexuel", il a fait l'objet d'une enquête criminelle au cours de laquelle ses empreintes digitales avaient été relevées. S'il s'évertue à réfuter les faits qui lui sont reprochés, sa réputation le rattrape malheureusement. "Dans le monde du show business au Québec, tout le monde savait que Gilbert Rozon avait ce genre de pratiques. Et en 1998, Rozon a plaidé coupable d'agression sexuelle sur une femme de 19 ans. On l'a vu menotté dans les médias. Il a obtenu une absolution parce que la cour a estimé que s'il était condamné, il ne pourrait plus voyager et que cela mettrait donc en danger son entreprise", affirmait la chroniqueuse québécoise Denise Bombardier au Parisien en 2017.