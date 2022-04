Gilles Bouleau jeune et chevelu : photo surprenante de la star de TF1

Journaliste et reporter à TF1 et LCI pendant plusieurs années, Gilles Bouleau a passé dix ans à l'étranger comme correspondant à Londres puis Washington. Chef des opérations spéciales à partir de 2011, il est devenu présentateur du journal de 20 heures de TF1 le 4 juin 2012, succédant à Laurence Ferrari.

Formé à Sciences Po et au CFJ, il anime aussi depuis dix ans les soirées électorales et est ravi d'assurer la présentation du débat qui oppose Marine Le Pen, cheffe du Rassemblement national, et Emmanuel Macron, président sortant et leader de la République en marche. Dans Le Parisien, il avait déclaré à propos de cet exercice médiatique délicat : "Nous sommes les garants de la tenue du débat. Un débat, ce n'est pas une foire d'empoigne. On devra parfois leur dire que 'là, ce n'est pas le moment ou ce n'est pas digne', on doit affirmer notre autorité, bienveillante et ferme."

Une émission que sa femme Elizabeth Tran-Bouleau, également journaliste sur TF1, et leurs deux filles, vont regarder avec attention. Sportif accompli - il est un coureur de fond pratiquant de nombreux marathons -, il s'est préparé au mieux intellectuellement et physiquement pour ce débat qui promet d'être intense.