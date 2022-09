Gilles (L'amour est dans le pré) : Révélations sur sa vie amoureuse et grand changement

Depuis 2005, l'émission L'amour est dans le pré passionne les téléspectateurs de M6. Ils en ont vu des agriculteurs passer au fil des saisons et certains resteront à jamais dans leur mémoire. Impossible par exemple d'oublier Gilles de la saison 8, en 2013, qui a attendri mais aussi fait rire tout le monde avec la fameuse scène du bâton. Bonne nouvelle, il a donné de ses nouvelles dans L'amour vu du pré, ce lundi 12 décembre 2022.

A l'époque de sa participation, Gilles était éleveur de vaches et de chèvres dans les Alpes de Haute-Provence et il était âgé de 45 ans. Et il était épris de l'une de ses prétendantes prénommée Katia. Et quand l'agriculteur aime, il n'a pas peur de dévoiler ses sentiments. En témoigne la séquence du départ de la jeune femme. Le candidat a eu bien du mal à la laisser partir. Des larmes ont coulé quand il a vu son taxi partir et sa "petite tête" s'éloigner. Il lui a fait de grands signes mais ce n'était pas assez. Il a fallu qu'il prenne un grand et gros bâton pour l'agiter, une séquence qui restera à jamais culte.

Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. S'il était venu avec Katia lors du bilan de sa saison, le couple s'est séparé par la suite. Il a ensuite vécu une idylle avec une certaine Véronique et une femme prénommée Danièle. Depuis, Gilles est resté très discret. Son apparition dans L'amour vu du pré ce soir devrait donc ravir le public. Comme l'ont dévoilé nos confrères de Télé Loisirs, il s'est confié sur sa vie amoureuse en attendant Pierre et Frédérique (de la saison 7). "Pierre et Frédérique me renvoient l'image d'un couple qui fonctionne. J'aimerais être un couple comme ça !", a-t-il déclaré. Et de dévoiler qu'il est aujourd'hui un coeur à prendre. Afin de se laisser le plus de chance possible, il a changé son activité afin d'avoir plus de temps pour une future compagne. "Je n'ai plus l'élevage. J'ai repris mon premier métier, comme je suis né dans la lavande. J'ai un métier qui me permet d'avoir plus de temps. Il ne me manque vraiment plus qu'une femme, une pierre précieuse, pour pouvoir partager et faire le plus long chemin de vie possible avec elle. Aujourd'hui, je suis vraiment dans ce moteur de recherches", a-t-il conclu. Espérons que rien ne lui mettra de bâton dans les roues.