Gilles Verdez adepte du botox : le chroniqueur "obligé" de recevoir des injections, il explique

Comme à chaque début de son émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna prend un peu de temps pour échanger avec ses chroniqueurs. Vendredi 14 janvier 2022, l'animateur les a notamment incités à révéler leurs secrets de beauté. Tous ont leur petit truc comme Delphine Wespiser, qui préconise une bonne alimentation pour obtenir une belle peau ou Guillaume Genton et Matthieu Delormeau, qui favorisent surtout l'usage de crèmes hydratantes. Mais c'est Gilles Verdez qui a créé la surprise en révélant avoir eu recours au botox. "Mon premier secret, c'est le Botox médical", a-t-il annoncé.

Et pour lui d'expliquer les raisons de ces interventions, auxquelles il ne peut pas échapper : "J'ai les deux parties du visage qui se séparent. Donc je suis obligé d'avoir trois injections de chaque côté du visage pour que les deux parties restent. Si vous me regardez bien...", a-t-il déclaré. "Je suis obligé parce que sinon les deux parties vont se séparer, ça s'écarte".

En 2015 déjà, dans Touche pas à mon poste, Gilles Verdez s'était confié sur cette pratique esthétique qui lui est indispensable. "Je le fais très souvent, trois points, là, là et là, expliquait-t-il pointant les tempes, les pommettes et la mâchoire. Je me fais souvent botoxer. Vous voyez, ça va bien mieux maintenant." Comme il s'agit d'un soin médical, Gilles Verdez précise qu'il n'a pas à payer ses séances, lesquelles coûtent d'ordinaire autour de 300 euros chacune.

Vendredi soir, Gilles Verdez a profité de son temps de parole pour partager un deuxième secret avec le reste des chroniqueurs : sa compagne Fatou "s'occupe de lui" lorsqu'il s'agit de son apparence. C'est-à-dire qu'elle lui fait plusieurs soins au quotidien comme l'épilation des sourcils ou l'application de "beaucoup" de crèmes. Des confidences qui étonnent, surtout après celles qu'il avait partagées autour de son hygiène et qui avait choqué le reste des chroniqueurs il y a quelques mois.