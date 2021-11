Gilles Verdez : Des détails sur son hygiène choquent les chroniqueurs de TPMP

A quelle fréquence doit-on se doucher pour rester propre et ne pas nuire à l'environnement ? C'est la question que Cyril Hanouna a posé à ses chroniqueurs, jeudi 18 novembre dans Touche pas à mon poste. Nombreux ont été ceux qui ont répondu qu'ils se lavaient "chaque jour" ou "tous les matins". Mais Gilles Verdez, lui, est sorti du lot. Le journaliste de 57 ans a confié qu'il ne se lavait "qu'une à deux fois par semaine". Une réponse hallucinante pour certains de ses collègues, qui ont fait part de leur dégoût. "Je prends rarement des douches, peut-être deux fois pas semaine maximum", a déclaré le compagnon de la belle Fatou, qui a provoqué la stupeur des autres chroniqueurs.

Mais loin de s'arrêter là, Gilles Verdez a poursuivi dans les détails. "Il faut économiser l'eau. Il y a plein de pays où il n'y a pas d'eau. L'eau est rare", a-t-il martelé. "Tu te laves comment ?", lui demande alors Matthieu Delormeau. "Je fais quelques ablutions là où il faut, dans le lavabo, ça marche très bien", a-t-il indiqué. "Et comment tu fais pour te laver le cucul ?", s'interroge Benjamin Castaldi. "Bah avec l'eau dans le lavabo, vous pouvez vous asperger, vous asseoir. Je vais pas vous faire un dessin !", a répondu l'ancien rédacteur en chef du Parisien, agacé.

"Mais Fatou, elle dit rien ?", lui demande Matthieu Delormeau. "Fatou elle dit que c'est bien, ç fait des économies, c'est écologique et qu'il faut penser à tous les continents. C'est marrant, je suis accusé alors que je suis le seul à suivre ce qu'il faudrait faire. Je suis l'avenir !", a continué le quinquagénaire, fier de sa routine un peu spéciale. "C'est pas propre-propre tout ça", a conclu Cyril Hanouna, hilare.

De son côté, Isabelle Morini-Bosc a indiqué qu'elle se lavait chaque jour, à 3h du matin pour se réveiller. "Je me lave à l'eau froide, je me savonne, je ferme l'eau et rouvre pour me rincer : ça me prend 4 minutes montre en main". Une routine bien ficelée. La palme du gaspillage revient tout de même à Guillaume Genton, qui a avoué qu'il se lavait trois fois par jour ! "J'ai un épiderme très fragile", s'est-il défendu.