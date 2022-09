Gilles Verdez giflé en direct dans Touche pas à mon poste : les téléspectateurs enchantés !

Dans une ambiance moins bon enfant, Gilles Verdez avait déjà reçu une gifle de la part de JoeyStarr. A l'époque, le chroniqueur s'était rendu dans les coulisses de l'émission Nouvelle Star sur D8 pour rendre visite au rappeur dans sa loge, quelques minutes avant le début du direct. Déguisé en livreur, il était venu livrer une pizza et avait agacé JoeyStarr, qui en était venu à lui mettre une gifle. Le geste avait été si violent que Gilles Verdez en avait été propulsé sur le côté et était apparu l'arcade sourcilière en sang quelques minutes plus tard sur le plateau de Touche pas à mon poste. Plus qu'amusé, la séquence avait choqué de nombreux téléspectateurs.