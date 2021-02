Gillian Anderson revancharde : son ex se recase avec une autre, elle le reconquiert

Comment ne pas tomber sous le charme de Gillian Anderson ? Même sous les traits de Margaret Thatcher dans The Crown (Netflix), l'actrice américaine hypnotise. Si bien qu'il est difficile de se séparer d'elle. Au mois de décembre, la comédienne de 52 ans annonçait sa séparation de Peter Morgan, le créateur de la série sur la monarchie britannique.

Depuis, le scénariste avait retrouvé l'amour dans les bras d'une jeune productrice, Jemina Khan, qui était son amie depuis de longues années. Confinés ensemble au Royaume-Uni, le jeune couple aurait passé les fêtes de fin d'année à deux. Une nouvelle qui semble avoir motivé Gillian Anderson à reconquérir son homme. Le Daily Mail la décrivait, "levant un sourcil ou deux" en apprenant la nouvelle. "Stupéfaite" par la nouvelle idylle de Peter Morgan, Gillian Anderson a mis son plan reconquête en marche.

De là, elle racontait en interview être restée en bons termes avec son ancien compagnon et annonçait l'arrivée de sa nouvelle amie, Stella, un labradoodle. Travaillant ensemble sur le film White Bird : a Wonder Story, à Prague, la relation de Gillian Anderson et Peter Morgan serait repartie de plus belle, comme le confirme le Daily Mail le mercredi 17 février 2021.

Résultat : Jemina Khan, la brève nouvelle copine du scénariste, s'est retrouvée "choquée et perplexe". "Pete l'a draguée, plutôt que l'inverse. Il l'a persuadée qu'ils seraient géniaux ensemble, mais il est revenu près de Gillian. Ça s'est passé la semaine dernière, elle est sous le choc. Ça me semble assez instable. Il disait que c'était du sérieux avec Jemina", a confié une source restée anonyme au tabloïd britannique.

Sur le tournage du film, Gillian Anderson et son homme seraient blottis ensemble sous la même couverture pour faire face aux températures glaciales. Ils semblent être très heureux de travailler ensemble, à l'inverse de la quatrième saison de The Crown, où ils avaient passé un étrange pacte leur interdisant de se parler. Le cinquième volet de la fiction reviendra sur le mandat de John Major, ainsi, on ne verra plus Gillian Anderson à l'écran. L'actrice de Sex Education (Netflix) et Peter Morgan devraient continuer d'habiter ensemble à Londres, avec les deux fils de l'actrice, Oscar (14 ans) et Felix (12 ans).