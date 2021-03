Gims : Il retrouve son premier amour et se lance dans un business improbable

Le lancement de l'objet de décoration est le fruit d'un an de travaux, qui ont commencé début 2020. "Avec Gims, on a une connaissance en commun. Il a exprimé un réel intérêt de connaître l'histoire de notre cristallerie lorraine et de ses techniques, a expliqué au Parisien Vanessa Sitbon, la directrice de la communication de Daum. Après ce rendez-vous, il a dessiné immédiatement un vase. Il s'attendait à ce que l'on apporte des retouches. Mais ce dessin était tellement technique que l'on en était estomaqué."

Dans Gims, le film sur son parcours sorti sur Netflix, l'artiste éponyme parle de son rapport au dessin. "Quand tu dessines, c'est une sensation de liberté. Je m'évade beaucoup avec le dessin. À la base, je suis en école d'art, je veux faire du dessin, je veux vivre à Tokyo... Je me disais : 'Je veux faire du dessin, je veux m'en sortir par là'", explique le grand frère dans les premières séquences du documentaire. Filmé en famille à son domicile, à Marrakech, Gims esquisse les portraits des personnages de son manga, Devil's Relics, sorti en 2019.