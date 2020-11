Gims pète un plomb : la star craque face à sa PS5 qui bug

Depuis sa sortie le 19 novembre 2020, la Playstation 5 ne cesse de faire davantage de victimes. Après Nabilla, qui a craqué en découvrant que son mari Thomas avait acheté la console, c'est au tour de Gims de faire les frais de cette nouvelle acquisition. Alors qu'il pensait jouer tranquillement avec le dernier bijou de chez Sony, l'ancien leader de Sexion d'assaut a eu beaucoup de mal à configurer sa console. Une installation visiblement très compliquée qui a fait péter les plombs au rappeur.

Filmé par un proche, le mari de Demdem apparaît en train d'installer la Playstation 5. Malheureusement, un bug semble survenir et la console ne cesse de répéter "Astérisque astérisque astérisque". À bout de nerfs, il perd patience et s'adresse directement à sa console en criant : "Mais tu vas fermer ta gueule !" Un spectacle déjà mythique sur les réseaux sociaux et qui a fait énormément rire les internautes. "Mais elle parle la console ? J'ai rien eu haha pourtant j'ai pris le temps d'installer doucement chaque paramètre", commente un twittos, tandis qu'un autre essaye d'apporter son aide à Gims : "C'est normal il a activé la lecture des textes faut juste désactiver". Une installation complexe qui a néanmoins permis aux fans de Gims de l'apercevoir, l'espace d'un instant, sans ses lunettes fétiches !