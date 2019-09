Gims rescapé d'un yacht en flammes : "Est-ce qu'on a voulu me piéger ?"

Le 25 août 2019, Gims (anciennement Maître Gims) a évité le pire. Le chanteur de 33 ans profitait de vacances en mer en Corse avec des amis, lorsque leur yacht a subitement pris feu. Son épouse Demdem ne se trouvait pas à ses côtés puisqu'elle était en vacances à Marbella.

Invité mercredi 4 septembre des Grandes Gueules sur RMC, pour évoquer notamment son grand concert au Stade de France du 28 septembre prochain, l'interprète de Miami Vice est revenu sur cet épisode traumatisant. Au bout de 12 minutes d'interview, il a ainsi confié qu'il ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé : "Grosse frayeur. (...) Que s'est-il passé ? Est-ce qu'on a voulu me piéger ? Je me suis posé la question."

Face à Alain Marschall et Olivier Truchot, Gims est revenu sur les circonstances de l'incendie : "Tout se passait bien, ciel bleu, eau turquoise, magnifique. On se baignait, on remonte sur le bateau, on reprend la route et d'un coup ça sent le cramé. On commence à chercher ce qu'il se passe et là de la fumée noire sort de l'arrière du bateau." Craignant que le yacht n'explose, Gims et ses amis sautent du yacht laissant tout à bord, papiers, téléphone... Le chanteur n'a appris qu'après qu'il n'y aurait pas pu y avoir d'explosion parce que les moteurs alimentés par du gas-oil et non de l'essence. Liquide inflammable mais qui n'explose pas. Le groupe d'amis a alors été secouru par un autre bateau de tourisme qui n'a pas souhaité s'approcher trop près, contraignant les vacanciers à nager un lot moment. "Je plonge, je nage vers le bateau. (...) Dans ma tête, je commence à devenir fou. Si y a des requins... Tu penses à tout !", a-t-il expliqué.

Finalement plus de peur que de mal mais Gims ne sait toujours ce qu'il s'est passé. Une enquête est toujours en cours comme il l'a indiqué.