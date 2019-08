Maître Gims, grosse frayeur : sauvé d'un yacht en flammes en pleine mer

Selon les informations (brûlantes) de Corse-Matin, un bateau de 24 mètres s'est embrasé à Cala Longa, sur la commune de Bonifacio, en Corse, dimanche 25 août 2019. Ce yacht avait été loué par Maître Gims et ses amis. À bord, deux membres d'équipage, le rappeur et ses trois proches. Selon la Préfecture maritime, en déployant un bateau de sauvetage, ils ont tous pu rejoindre le rivage sains et saufs.

"Le patrouilleur 617 de la SNSM ainsi que la vedette de la gendarmerie départementale 2A G109 sont rapidement présents sur place pour sécuriser la zone", a fait savoir la préfecture. Ils ont également été rejoints par la vedette des douanes et un navire de contrôle et de surveillance maritime de la gendarmerie maritime. Une avarie moteur serait à l'origine de l'incendie.

L'accident pourrait devenir une petite catastrophe écologique, puisque 3 000 litres de carburant se trouvaient dans les cuves au moment des faits. La Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) a pu déployer un barrage flottant antipollution de 150 mètres "afin d'écarter le risque d'une atteinte à l'environnement", poursuit Corse-Matin. La Marine nationale a également réquisitionné un bateau antipollution qui devrait arriver sur la zone lundi matin. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'incendie. Plusieurs témoins ont d'ailleurs capturé la scène en image avant de la poster sur les réseaux sociaux. L'épouse de l'artiste, Demdem, ne semblait pas être à bord du bateau. Elle a indiqué depuis Snapchat être à Marbella, en Espagne.