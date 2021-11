Giuseppe (Qui veut épouser mon fils ?) envoyé en prison : "Rien n'est vrai. Je me suis fait avoir"

Le verdict était tombé en août 2016. Giuseppe Polimeno avait été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, et à verser 4000 euros de dommages et intérêts à son ancienne compagne Hinda. Cette dernière, avec laquelle il a eu un enfant, avait porté plainte pour appels téléphoniques malveillants, menaces de mort réitérées, harcèlement et violences. Ainsi, le candidat de la saison 1 de Qui veut épouser mon fils ? (2010, sur TF1) avait été placé en détention provisoire, puis avait fait son retour en prison, à Grasse, après que la justice a tranché. Invité par Jordan De Luxe dans son émission L'instant de luxe, il est revenu sur cette affaire.

Lundi 8 novembre, nos confrères de Télé Star ont parlé de cette interview disponible sur Télé Star Play. Ainsi, on découvre que le fils de Marie-France a évoqué les faits qui lui ont été reprochés : "Elle a dit que je l'avais harcelée. Effectivement je l'avais harcelée téléphoniquement. Sa copine que je connais ni d'Adam ni d'Eve a été dire que je l'avais frappée. (...) La prison, je suis montée à cause d'elle. Rien n'est vrai. Je me suis fait avoir sincèrement (...) Moi je ne suis pas monté parce que je l'ai harcelée, je suis monté car soi-disant j'avais frappé une femme que je ne connais pas."

Selon Giuseppe, cette décision est injuste. D'autant plus que, toujours d'après lui, il a été condamné uniquement parce que les deux femmes connaissaient des personnes importantes. "Oui on ne met pas les gens pour rien en prison. Mais quand vous avez le beau-papa qui est commissaire divisionnaire, que vous prenez comme avocate, la nièce du juge par alliance... (...) En plus vous savez ce qu'il m'a dit le procureur ? Il m'a dit : 'Vous êtes aussi arrogant qu'à la télé'", a-t-il expliqué. Puis, il a confié que son quotidien en prison a été "facile", qu'il s'est "tout de suite mélangé avec les autres codétenus". Désormais que cette affaire es derrière lui, Giuseppe espère pouvoir faire son retour à la télévision.