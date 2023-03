Glenn Viel (Top Chef) : Rarissime apparition de sa femme Erika, une très belle brune qui travaille pour lui

Ce mercredi 29 mars 2023, Glenn Viel retrouve ses acolytes Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet pour un nouvel épisode de la quatorzième saison de Top Chef, diffusée sur M6. c'est la deuxième année qu'il officie comme juré et chef de brigade, à la place de Michel Sarran qui avait été écarté du programme. Rejoindre cette aventure avait été une véritable consécration pour le célèbre chef cuisinier qui a d'abord traversé beaucoup de difficultés. Et toujours avec son épouse Erika, qu'il a rencontré il y a une vingtaine d'années.

Dans un portrait qui lui était consacré dans 66 Minutes le dimanche 26 mars, Glenn Viel a justement fait de rares confidences sur sa femme et leurs deux enfants, une adolescente prénommée Lilwenn et un petit garçon appelé Erevan, et plus particulièrement sur les étapes qu'ils ont passées. "On a vécu dans des petites choses. On a vécu dans des mobile-homes. On a beaucoup travaillé pour en arriver là. On a été aussi bien aidés, bien épaulés. Il faut qu'on puisse faire la même chose avec nos enfants si on peut", a-t-il expliqué aux caméras de M6.

Je suis obligée de remettre de l'ordre

En plus de lui apporter un soutien émotionnel, Erika Viel s'occupe de faire le tri parmi les nombreuses sollicitations à l'égard de son mari. Elle gère également son image. "C'est le bazar, je suis obligée de remettre de l'ordre (dans son planning, ndlr). Parce qu'il prend un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, et c'est moi qui range à peu près", a-t-elle indiqué.

Il est rare que Glenn Viel ouvre les portes de son intimité. En février 2022, il évoquait toutefois déjà sa famille pour nos confrères de Télé Star. "J'ai trois chances dans ma vie : ma famille, d'être né en France et ma femme Erika", lançait-il tendrement. Et d'ajouter au sujet de son épouse : "Elle me laisse beaucoup de flexibilité, elle s'occupe de mes enfants merveilleusement. J'ai une femme extraordinaire. Ma réussite c'est la sienne aussi."