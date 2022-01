Michel Sarran viré de Top Chef : les vraies raisons enfin révélées ? La production s'explique

L'été dernier, après sept ans de bons et loyaux services, Michel Sarran a été viré de Top Chef. Le chef de 60 ans n'officiera donc plus dans l'émission de M6. Dans la foulée, le nom de son remplaçant avait été révélé. Et c'est Glenn Viel, plus jeune triple étoilé de France, qui prend sa place auprès de Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet. Un changement de taille pour la production, comme expliqué dans les colonnes du Parisien.

Le tournage de la treizième saison du concours culinaire se fait sans Michel Sarran, mais avec le nouvel arrivant Glenn Viel comme coach et chef de brigade. Et d'après un membre de l'équipe de tournage, cette pointure de la gastronomie s'est parfaitement intégrée au programme. "Il s'est super bien entendu avec les autres jurés, apprend-t-on. Il est aussi hyper créatif et moins dans l'empathie que Sarran."

Serait-ce là l'une des raisons de l'éviction du chef toulousain ? Rappelons qu'en septembre 2021, un mois après l'annonce surprise du départ forcé de Michel Sarran, Philippe Etchebest avait été invité à réagir lors de la conférence de presse d'Objectif Top Chef. "Ça ramène une autre dynamique. Je ne suis pas dans la tête des décideurs, il y a des raisons forcément, on l'accepte. Ça fait partie du truc, ce n'est pas la première fois qu'il y a des changements de jury", avait-il déclaré, prenant soin de préciser que la production ne lui avait "absolument pas demandé [son] avis" dans cette grande décision.

Si Glenn Viel s'est déjà fait une place au sein de l'équipe de Top Chef, c'est aussi parce qu'il connait déjà bien l'émission. En effet, il a déjà participé au concours culinaire de prestige de la Six en qualité de chef invité lors de la onzième saison en 2020 et a fait plusieurs apparitions au cours de la douzième saison diffusée en 2021 sur la chaîne. Et Glenn Viel a même réussi à se faire une place dans le coeur de Michel Sarran ! "C'est un chef talentueux. Je suis ravi pour lui. Il m'a quand même téléphoné. Ce n'était pas évident pour lui, surtout après la vague de témoignages des téléspectateurs, mais je ne lui en veux pas du tout", avait confié le chef évincé à Ciné Télé Revue en décembre dernier à propos de son successeur.

Rendez-vous prochainement sur M6 afin de suivre la treizième saison de Top Chef !