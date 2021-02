Golden Globes 2021 : Cette énorme star de série qui critique la cérémonie sur un point polémique

Alors que la cérémonie des Golden Globes doit s'ouvrir le dimanche 28 février 2021 à Los Angeles dans un climat de pandémie, une habituée de l'évènement a dénoncé "un problème d'équité" au sein des 87 journalistes internationaux de la Hollywood Foreign Press Association laquelle décerne les récompenses chaque année. Dans une lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux dimanche, Ellen Pompeo a dénoncé le manque de diversité parmi les nommés, ainsi que parmi ces 87 journalistes, qui sont tous blancs, sans exception.

"C'est un problème qu'on peut résoudre aisément. C'est Hollywood, on est des maîtres dans l'art de régler les problèmes. Il y a une solution là et je crois que nous pouvons la trouver. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est laisser ce problème à la communauté noire. Ce n'est pas leur problème, c'est le notre. J'aimerais demander amicalement à mes collègues blancs de cette industrie - que nous aimons et qui nous a donné un énorme privilège - de parler, de se montrer et de résoudre ce problème. Montrons à nos collègues noirs que nous voulons faire l'effort de combler nos mauvaises actions. Ce n'est pas le moment de rester silencieux. Nous avons de quoi faire bouger les choses. Avec amour et respect, Ellen Pompeo", écrit l'actrice de Grey's Anatomy avec conviction.

Un appel massivement partagé sous le hashtag #TimesUpGlobes. La réalisatrice et actrice Olivia Wilde (Dr. House) a également apporté son soutien au mouvement. Elle décrit le manque de diversité raciale du jury des Golden Globes comme "véritablement absurde". "C'est l'heure pour la HFPA de se mettre à une profonde évolution structurelle", a-t-elle proposé.