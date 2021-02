Gordon Ramsay dévasté : ses restaurants fermés, des millions en jeu...

Gordon Ramsay est lui aussi affecté par la pandémie de Covid-19 et les restrictions gouvernementales. Ses restaurants ont du fermer leurs portes. "Dévastée", la star de l'émission Cauchemar en cuisine (version originale) révèle le nombre exacte d'annulations de réservations...

"C'est bouleversant. Quand on pense à partager un repas et passer un bon moment entre amis et en famille, c'est tragique de ne pas pouvoir en profiter", a expliqué Gordon Ramsay dans l'émission The Graham Norton Show, le 20 février 2021. Le chef restaurateur qui possède pas moins de 35 établissements au Royaume-Uni a évoqué l'impact qu'a eu le confinement. En décembre, mois du déconfinement chez nos voisins d'outre-Manche, des dizaines de milliers de réservations ont du être annulées.

"Quand nous avons réouvert en juillet, l'ambiance était monumentale et électrisante, nous n'avions même pas besoin de musique, donc devoir fermer à nouveau a été difficile, a affirmé Gordon Ramsay. En décembre, notre mois le plus important, nous avons annulé 22 500 réservations, mais je dois rester optimiste." Le chef a affirmé qu'en un an, son empire avait perdu l'équivalent de 57,5 millions de livres sterling.