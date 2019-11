Gordon Ramsay offre Ed Sheeran à sa fille (et c'est pas donné !)

Pour l'anniversaire de sa fille Matilda "Tilly" Ramsay, le chef le plus méchant d'Angleterre a mis les petits plats dans les grands. Selon les informations du Sun, Gordon Ramsay s'est payé Ed Sheeran pour les 18 ans de sa fille.

Les Ramsay ont loué le Cuckoo Club de Londres à Mayfair pour la fête prévue pour Tilly. La liste des invités comprenait évidemment beaucoup de stars et de personnes influentes. Parmi elles, les deux enfants du couple Beckham, Brooklyn et Romeo, très proches des enfants Ramsay. Le thème de la soirée était James Bond, le dress code "costume et cravate" et une sculpture en glace en forme de 007, le matricule de Bond, servait des shots d'alcool.

Sous l'égide du père, les invités ont pu se délecter d'amuse-bouches de qualité, mais le clou de la soirée a été le concert privé d'Ed Sheeran. Ami de la famille, Ed Sheeran a chanté cinq tubes avant d'entonner le traditionnel "Happy Birthday". Le montant exact de la prestation reste flou, mais se situerait entre 50 000 et 65 000 livres sterling. "Il est clair que Gordon n'a pas regardé à la dépense pour s'assurer que ce soit une nuit inoubliable, a expliqué un invité au Sun. Ed est le chanteur préféré de Tilly. Gordon voulait lui montrer à quel point elle compte pour lui, même si le concert n'était pas bon marché."