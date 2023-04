Grâce (Koh-Lanta) "agressive" et "irrespectueuse" : son attitude face à Quentin largement décriée

Mardi 11 avril 2023 marquait une grande étape dans l'aventure Koh-Lanta. Il était l'heure pour les participants toujours en compétition de désigner les Ambassadeurs, juste avant la fameuse réunification. Grâce s'est portée volontaire et on peut dire que son comportement n'a pas fait l'unanimité auprès du public.

Comme chaque année avant la réunification, les Ambassadeurs se sont retrouvés. Le but ? Se mettre d'accord sur un candidat à éliminer auquel cas, ils devaient tirer l'une des deux boules. Et celui qui avait la noire était directement éliminé de l'aventure. Déterminée, Grâce s'est directement désignée pour assurer ce rôle. Sûre d'elle, elle était persuadée de pouvoir faire plier son adversaire en éliminant un Rouge, comme Anne-Sophie ou Esteban.

Du côté des Rouges, c'est Quentin qui s'est désigné. Son rêve était d'être l'un des Ambassadeurs, un souhait qui a bien arrangé ses camarades. En le voyant arriver, Grâce était très confiante. "Je suis sereine aujourd'hui et j'ai confiance en mes arguments", a-t-elle lancé à Denis Brogniart. Elle était donc persuadée de ne pas aller jusqu'à la boule noire. Mais face à elle, le père de famille était tout aussi motivé pour n'éliminer personne de son équipe, de quoi agacer son adversaire qui n'a cessé d'être offensive tout au long de la discussion. "Esteban est à la ramasse et Anne-Sophie ne sert à rien", "Bref qu'est-ce qu'on fait, je n'ai plus de salive", "Quentin, regarde moi dans les yeux !", "Je suis plus prête que toi, je n'aurais aucun regret. J'ai des enfants à la maison qui m'attendent", a-t-elle notamment lancé.

Grace critiquée sur Twitter

Son attitude offensive voire parfois même agressive n'a pas plu au public. Sur Twitter, Grace a donc été largement critiquée. "Grâce elle est trop agressive purée mais laisse le gars parler ?!", "Manque de respect total de grâce ce genre de personne me donne envie de vomir! Cette façon de parler à Quentin de façon dédaigneuse et irrespectueuse", "Franchement Grâce m'a agacée", "Grâce trop arrogante et irrespectueuse envers certains candidats. J'espère qu'elle va sauter la prochaine", "grâce qui dégringole dans mon classement /estime à chaque seconde de ambassadeurs, les mots qu'elle a pour les autres et sa vision du jeu sont terribles, si elle reste j'espère qu'elle changera de discours hein", a-t-on notamment pu lire.