Granger Smith : Son fils de 3 ans mort noyé a sauvé deux vies

Mois de deux semaines après la mort de leur fils River, 3 ans, qui s'est noyé dans la piscine de leur maison de Georgetown, au Texas, Granger et Amber Smith avaient choisi de révéler les circonstances du drame dans une vidéo publiée sur YouTube. "J'étais dehors, à jouer avec London. Nous faisions de la gymnastique dans le jardin. Les garçons jouaient avec des pistolets à eau. Et je me souviens m'être dit en regardant London faire de la gym : 'Profite de ce moment parce que cela ne durera pas toujours.' En l'espace de trente secondes à trois minutes, on ne sait pas, Amber et moi sommes de l'autre côté de la barrière de sécurité de la piscine en train de faire un massage cardiaque à notre fils", avait confié le chanteur américain de country de 39 ans le 13 juin 2019.

Un mois plus tard, c'est sa femme Amber Smith qui prend la parole, en solo. La mère de famille a publié un long message sur sa page Instagram le 14 juillet dernier, dans lequel elle révèle que River a sauvé deux personnes grâce au don d'organes. Un choix qui s'est imposé comme une évidence pour la maman de l'adorable garçonnet. "J'ai toujours su que je voulais être une donneuse s'il m'arrivait quoi que ce soit. Je sentais que si j'avais des organes viables, pourquoi les emmènerais-je sous terre avec moi ? Mon esprit serait au paradis, alors pourquoi ne pas sauver une vie si je le pouvais ?", a-t-elle débuté.

Lorsqu'Amber et Granger Smith ont conduit en urgence leur fils au Dell Children's Medical Center of Central Texas, à Austin, après sa noyade, ils ont dû faire face au diagnostic sans appel de trois neurochirurgiens différents : "River avait 0% de chance que son cerveau se rétablisse." "J'ai pensé, comment pouvez-nous enterrer notre bébé sans essayer d'aider les autres ? Son corps est parfait, ses organes sont parfaits, nous devons faire quelque chose", a poursuivi Amber Smith. Les médecins lui ont alors fait savoir que trouver des personnes compatibles prendrait quelques jours et repousserait dont les funérailles de River. Une attente que ses parents ont accepté.

Dans la nuit qui a suivi la mort de son fils, Amber Smith est restée à ses côtés, dans son lit d'hôpital, à lui parler, pendant que de nombreux examens étaient pratiqués sur son corps inanimé. Quelques jours plus tard, la jeune femme et son époux ont appris que leur fils avait sauvé deux personnes, "une femme de 49 ans et un homme de 53 ans".

Amber et Granger sont également les parents de deux autres enfants, une fille, London, âgée de 7 ans, et un fils, Monarch, 5 ans.