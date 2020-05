Gravity : Pourquoi Marion Cotillard a-t-elle refusé le rôle de Ryan Stone ?

Grand succès cinématographique réalisé par Alfonso Cuarón, Gravity figure parmi les films les plus récompensés, avec pas moins de sept Oscars en 2014. Pourtant, le long métrage a été un véritable casse-tête pour le réalisateur qui a eu beaucoup de mal à trouver l'actrice principale de ce film. Près de dix actrices avaient été pressenties pour interpréter le personnage de Ryan Stone , finalement interprété par Sandra Bullock... dont une Française !

En premier lieu, les producteurs souhaitaient que ce personnage soit joué par Angelina Jolie. Rôle refusé par la star de Salt à deux reprises. Deuxième choix (mais de taille), le réalisateur a ensuite songé à l'actrice Marion Cotillard pour interpréter le rôle de Ryan Stone. Déjà prise sur le tournage d'Inception pour le personnage de Mall aux côtés de Leonardo DiCaprio, elle a dû refuser. D'autres actrices ont ensuite été approchées comme Naomi Watts, Carey Mulligan, Scarlett Johansson, Sienna Miller, Abbie Cornish, Rebecca Hall, Olivia Wilde, Blake Lively ou Natalie Portman.

Finalement, c'est Sandra Bullock qui a été choisie. Dans ce film, l'actrice donne la réplique au charmant George Clooney . Un rôle "exigeant et véritablement excitant" pour l'actrice qui confiait lors de la promotion de Gravity au journal 20 Minutes : "Les journées étaient longues. (...) J'ai tourné dans une pièce noire à longueur de journée, pendue à des câbles avec des morceaux de costumes manquants. Dès que je mettais mon casque, je me retrouvais dans mon monde silencieux et je ne dépendais que de moi."

Le film Gravity sera diffusé le 7 mai 2020 sur TMC.