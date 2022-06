Grégoire : "Auto-confiné" pour ses enfants, Paul et Léopoldine, rares confidences avant son come-back

On ne l'avait plus vu depuis son dernier album en 2018, le voilà de retour : le chanteur Grégoire sortira un album prochainement, suivi d'une tournée en France, sa première depuis sept ans. Un bel événement qui le remplit de joie, même s'il ne regrette absolument pas cette pause, comme il l'a confié au magazine Ici Paris.

"J'ai effectué mon retour sur scène le 12 mars près de Lille", a-t-il expliqué, avant de révéler qu'il ne s'était pas vraiment ennuyé pendant toutes ces années. "Ca n'était pas arrivé depuis sept ans car après la naissance de mes enfants, Paul (9 ans) et Léopoldine (7 ans), je me suis 'auto-confiné' pour m'en occuper. Maintenant qu'ils sont plus indépendants, je vais reprogrammer des concerts", explique-t-il, sans doute ravi de retrouver son public.

Deux enfants nés en 2012 et 2014 de son mariage avec Eléonore, à ses côtés depuis de nombreuses années. Et qui semblent déjà prêts à marcher dans ses pas : "Mon fils a choisi le piano et prend des cours. Ma fille adore chanter. La musique est très présente à la maison mais je ne leur impose rien, pour ne pas les dégoûter. En revanche, je fais tout pour ne pas les laisser derrière un écran, pour qu'ils puissent avoir le temps de 's'ennuyer' autrement", continue-t-il.

Un trio entre le papa et ses deux rejetons n'est donc pas encore d'actualité, mais pourrait bien se produire, maintenant que le break salvateur de Grégoire est terminé. Une pause qui lui a fait du bien : "Les accompagner m'a beaucoup apporté", confie-t-il au magazine. "Rien n'était calculé", explique cependant celui qui est en guerre avec Benjamin Biolay depuis plusieurs années.

"J'ai suivi mon instinct, qui était d'être à leurs côtés. Je me considère comme un papa poule. Même si je me couche tard, ça me parait important de les emmener à l'école et de les accompagner dans leurs activités", conclut-il, heureux d'avoir passé du temps avec ses deux bambins et de leur offrir une vie de famille stable, lui a qui perdu deux de ses trois frères très jeune. Et on peut imaginer que Paul et Léopoldine seront très heureux de voir leur papa sur scène pour chanter en coeur ses meilleurs tubes !