Grégory Alldritt : La star du XV de France en couple avec Delphine, une jolie blonde qui fait battre son coeur

Match à enjeu cet après-midi au Stade de France pour les Bleus de Fabien Galthié, qui affrontent l'équipe d'Écosse, encore invaincu dans ce Tournoi des Six Nations. Une rencontre importante pour le XV de France, qui sort d'une défaite frustrante en Irlande et qui a certainement très envie de se rattraper à domicile, face à son public. Un match très spécial pour un joueur en particulier, Grégory Alldritt. Né d'un père écossais, le rugbyman de 25 ans a des attaches avec le pays qu'il affronte aujourd'hui, mais cela ne devrait pas l'empêcher de tout donner sur le terrain, comme il le fait à chaque rencontre. Aux côtés d'Antoine Dupont et Damian Penaud, le natif de Toulouse est devenu en l'espace de quelques années un taulier des Bleus.

S'il est très en vue sur le terrain, où il fait preuve d'une activité et d'un sens du sacrifice remarquable, Grégory Alldritt est bien plus discret en dehors. Pourtant, le joueur qui évolue au Stade rochelais n'est plus un coeur à prendre si l'on en croit son compte Instagram. Suivi par plus de 90 000 abonnés sur le réseau social, le rugbyman est plutôt du genre à partager des photos de ses matchs avec l'équipe de France où avec son club, mais le 21 décembre 2020, il a fait une petite exception en se montrant aux côtés d'une jolie blonde qu'il a tagguée et qui se prénomme Delphine. En commentaire, il met simplement un emoji soleil et un autre coeur rouge qui ne trompe pas, il s'agit bien de celle qui fait battre son coeur. Les amoureux sont enlacés, le long de la plage de la Concurrence, qui se situe à La Rochelle.

Une jeune femme plutôt discrète

En juin 2021, le coéquipier de Cyril Baille publie une seconde photo où l'on peut apercevoir la jolie blonde. Le couple se trouve à un match du Stade rochelais et on peut voir que la jeune femme est à fond derrière son chéri. "La famille et les copains. Merci également à tous les supporters pour cette saison, vous êtes les meilleurs", ajoute le rugbyman en commentaire.