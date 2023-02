Antoine Dupont : Qui est Clément, son grand frère, rugbyman et beau gosse, dont il est proche ?

Dans certaines familles, le rugby coule dans les veines et c'est clairement le cas de celle d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée de l'équipe de France est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde actuellement et à 26 ans, il n'a jamais paru aussi fort. Ce 11 février, le XV de France de Fabien Galthié affronte l'Irlande pour le deuxième match du Tournoi des 6 Nations et après un match compliqué face à l'Italie, les Bleus risquent d'avoir fort à faire. Au côté de Romain Ntamack, son coéquipier du Stade toulousain, le sportif originaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) va avoir un rôle essentiel dans ce match.

Pour l'aider et l'encourager, Antoine Dupont sait qu'il peut compter sur ses proches, à commencer par son grand frère Clément, qui est également un excellent rugbyman. Le jeune homme de 29 ans évolue lui au poste de demi d'ouverture et il a notamment joué pour le club de sa ville, Lannemezan, qui se situe en Fédérale 1. Il a ensuite joué pour Castelnau-Magnoac, mais le rugby n'occupe pas toute sa vie, puisqu'il est également éleveur de porc noir de Bigorre. "Je n'arriverais pas à trouver un vrai sens à mon quotidien si j'élevais des autruches ou des bisons. Je trousse une vraie logique dans ce que je fais, ça vient de mon éducation", raconte Clément dans La Nouvelle République des Pyrénées fin 2020.

Un beau projet monté en famille

Très proche de son frère, Clément Dupont a même réalisé un beau projet avec Antoine en ouvrant le domaine de Barthas. Un endroit qui peut accueillir des groupes pour des mariages, des séminaires, des évènements en tout genre et peut même servir d'hôtel. Un beau projet dont Antoine Dupont a déjà fait la publicité sur son compte Instagram. L'occasion de voir que son grand frère est très beau garçon et que les deux se ressemblent beaucoup !