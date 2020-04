Gregory Cuilleron : Top Chef devenu trop dur pour lui ?

Grégory Cuilleron se présentait pour la première fois aux yeux du public en 2008, lors du lancement d'Un dîner presque parfait. Une toute première édition qu'il avait remportée avec brio. Deux ans plus tard, on le retrouvait au casting de la saison 1 de Top Chef. Grégory Cuilleron, handicapé d'un bras depuis sa naissance, avait impressionné alors par son talent et sa capacité à toujours se dépasser. S'il n'a pas remporté le célèbre concours culinaire de M6, il a pu développer une certaine notoriété qui lui a permis d'ouvrir ses propres restaurants. Il revient aujourd'hui sur le devant de la scène avec la sortie prochaine de son livre, La Vie à pleine main.

À cette occasion, il a répondu aux questions de nos confrères de Voici. Grégory Cuilleron en a profité pour évoquer ses débuts sur le petit écran et pour indiquer qu'il n'était plus du tout friand des compétitions télévisuelles auxquelles il a participé. "J'ai moins le temps et peut-être un peu moins l'envie. Plus les saisons avancent, plus on connaît la mécanique, du coup, ça m'intéresse moins. Et puis maintenant, la cuisine, c'est devenu mon travail. Avant, ce n'était pas le cas. Donc ça a tendance à me rappeler un peu le boulot", a-t-il confié.

Reste qu'il garde un très bon souvenir de sa participation à Top Chef en 2010. Grégory est même prêt à reconnaître que le niveau des candidats s'est considérablement élevé au fil des années, un détail qui lui fait dire qu'il ne ferait plus le poids aujourd'hui. "J'aime bien la compétition, Top Chef est une très belle émission avec un très très bon niveau. D'ailleurs, je pense que si je le refaisais maintenant, je terminerais bon dernier ! Mais j'ai moins envie de voir ça, je préfère des choses autour de l'échange et du partage." Quant à savoir si le public le reverra à la télé, il ne dit pas non, mais à certaines conditions. "J'aimerais bien continuer à faire des émissions, et pas forcément autour de la cuisine et du handicap, sortir de ma zone de confort. La découverte, l'histoire, le voyage... Ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup."