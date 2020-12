Grégory Fitoussi : Son séduisant frère Mikaël est lui aussi acteur !

On a l'habitude de le voir en charmante compagnie. Actuellement, c'est auprès d'Elodie Frégé que Grégory Fitoussi semble passer le plus clair de son temps. Mais quand il ne chante pas la sérénade à la belle artiste, le comédien aime s'entourer de ses proches. Ça tombe bien : son frère a plein d'anecdotes de tournage à lui partager puisqu'il fait le même métier que lui. Et cerise sur le gâteau, vous le connaissez très bien. Il s'agit de Mikaël Fitoussi, qui incarne Pascal Renart depuis cinq saisons dans la série Alex Hugo, auprès de Samuel Le Bihan.

La France est tombée in love de Grégory Fitoussi, à la fin des années 1990, quand il a accepté le rôle très emblématique de Louis dans Sous le soleil. Un peu plus tôt, pourtant, c'est son frère qui faisait ses débuts en premier en tant que comédien. Et pas n'importe où ! En 1997, Mikaël Fitoussi débutait sa carrière sur les chapeaux de roues en jouant pour Emmanuelle Bercot dans le court-métrage Les Vacances. D'ailleurs, avant d'être sous les ordres du Commissaire Dorval du côté de Marseille, il a donné la réplique à son propre frère. Ils ont tous deux participé à Doo Wop de David Lanzmann en 2004 et se sont même croisés au comptoir du bar Le Saint Tropez, sous le règne de Tonya Kizinger.

Ils ont déjà joué ensemble !