Guillaume Canet en colère : Marion Cotillard censurée sur Instagram, il s'insurge

Après Marion Cotillard, c'est au tour de son compagnon Guillaume Canet de s'indigner contre la censure abusive d'Instagram. En voyant une photo de sa moitié supprimée du réseau social pour "nudité infantile", l'acteur et réalisateur a témoigné sa colère sur son propre compte, mercredi 18 novembre 2020. Le cliché en question était une photo de la comédienne enfant, torse nu à la plage, qu'elle avait partagée à l'occasion de ses 45 ans, fêtés le 30 septembre dernier.

"Non mais vous êtes sérieux @instagram ? Vous avez vu la photo que vous censurez ? On marche sur la tête ! On voit à peine ses épaules... c'est quoi la prochaine étape ? On parle des très nombreux comptes avec des gonzesses a poils qui montrent leur cul...", Guillaume Canet s'est-il insurgé le temps d'une publication partagée mercredi soir. "Est ce que c'est parce que ce sont des comptes sponsorisés qui vous payent, que vous fermez vos gueules ? En gros il faut qu'elle vous donne combien @marioncotillard pour poster une photo d'elle enfant pour un anniversaire sans que vous qualifiez cela comme de la nudité enfantine..."

Sur le même ton, le père de Marcel et Louise (9 et 3 ans) a alors ajouté : "Il faut mettre que des photos en doudoune en fait ? Du coup il va falloir que vous remettiez quelques culottes à vos gagneuses ! A bon entendeur salut ! #vousavezfachemanman #moileprochain #mondedefous." Le comédien et cavalier émérite va-t-il lui aussi prendre ses distances avec Instagram, comme Marion Cotillard semble l'avoir annoncé mercredi, après avoir elle même poussé un coup de gueule ? "Quinze jours après avoir posté une photo de moi enfant pour remercier les gens de m'avoir souhaité mon anniversaire... ceci est arrivé...", a-t-elle écrit.

"On vit une époque formidable. Hasta la vista @instagram", l'égérie du parfum Chanel N°5 a-t-elle conclu, soutenue en commentaires par quelques uns de ses célèbres amis, tels que Gilles Lellouche, Leïla Bekhti, Benjamin Biolay...