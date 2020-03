Guillaume Canet "très triste" de la mort d'Albert Uderzo : son bel hommage

Astérix et Obélix se retrouvent orphelins, depuis la mort d'Albert Uderzo, quarante-deux ans après la mort de leur cocréateur René Goscinny. Le 24 mars 2020, on apprenait la mort du célèbre dessinateur, à l'âge de 92 ans. "Albert Uderzo est mort dans son sommeil à son domicile à Neuilly d'une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines", avait indiqué son gendre Bernard de Choisy. Après l'annonce de sa mort, Guillaume Canet a été l'un des premiers à rendre hommage à Albert Uderzo.

Sur Instagram, l'acteur et réalisateur a publié un dessin d'Obélix pleurant et criant "Je suis malheureux", largement repris par les internautes attristés. Guillaume Canet a également tenu à écrire quelques mots. "Ses personnages ont toujours fait partie de ma vie. C'était les BD de mon père que je lisais et, aujourd'hui, je les lis avec mes enfants", confie l'acteur, qui s'apprête à réaliser le film Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu.

"J'ai eu la chance ces derniers mois de rencontrer Albert Uderzo. J'étais très impressionné et ému de parler avec lui. De découvrir son regard d'enfant... Aujourd'hui, je suis très triste qu'il s'en aille. Je pense à sa famille, à ses proches et à ses personnages avec qui je vis depuis si longtemps et pour toujours", poursuit Guillaume Canet. Une publication déjà "aimée" plus de 47 000 fois.