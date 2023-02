Guillaume Gouix et Alysson Paradis : Rares confidences sur les coulisses de leur coup de foudre inattendu

La médiatisation, les flashs et les articles, elle les connait bien : à 38 ans, Alysson Paradis, la soeur cadette de Vanessa Paradis, a vécu avec cette pression toute sa vie. Devenue actrice, la jeune femme protège désormais drastiquement sa vie privée et surtout celle de ses enfants. Maman de deux jeunes garçons, la trentenaire n'a jamais dévoilé leur visage et n'aborde le sujet que très rarement en interview.

Mais ce jeudi, c'est à l'occasion de la sortie d'un film bien particulier que la jeune femme s'est confiée au magazine Paris Match : celui d'Amore Mio, réalisé par son compagnon Guillaume Gouix, dans lequel elle joue en compagnie d'Élodie Bouchez. Et pour une fois, c'est lui qui a accepté de raconter leur rencontre, en 2014, alors que la jeune femme était sur scène au théâtre Lepic. Guillaume Gouix, dans la salle, a immédiatement eu un coup de foudre.

Jamais je ne raterais...

"Il la regarde, l'admire, puis la retrouve après le spectacle dans un bar", écrivent nos confrères. L'acteur confirme : "On s'était déjà croisés dans des trucs du métier, rapidement. Mais ce soir-là, on est tombés amoureux". Une véritable révélation qui ne se dément pas aujourd'hui : "Jamais je ne raterais l'une de ses premières, sauf cas exceptionnel", jure aujourd'hui l'acteur, qui est fier d'avoir dirigé sa compagne dans son premier long-métrage.

Mais ces rares confidences n'empêcheront pas le couple de rester loin des caméras, particulièrement pour leurs deux fils : né en août 2015, Marcus, leur aîné, est longtemps resté fils unique, avant qu'un petit frère ne vienne le rejoindre en 2022. Un détail avait d'ailleurs froissé leur mère : que les médias finissent par apprendre le prénom des garçonnets.

"Pour le premier, ça avait fuité... Ce n'était pas notre choix. En soi, ce n'est pas grave mais ça crée une forme de proximité qui me dérange. On veut garder ça pour nous", raconte-t-elle dans Paris Match, notamment pour expliquer que le prénom de leur bébé soit resté secret. Et Guillaume Gouix confirme : "Protéger nos enfants de la médiatisation me parait primordial. Ils n'ont pas à subir nos choix de vie". Pour voir leur visage, il ne vous reste donc plus qu'à attendre qu'ils choisissent la même carrière que leurs parents...