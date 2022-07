Alysson Paradis enceinte : elle dévoile une très rare photo de son fils aîné Marcus

Mère et fils ont effectivement collé des affiches, ensemble, du côté de l'île aux cygnes, prêt de la statue de la liberté parisienne, dans le 15e arrondissement. Ils ont pris part à la mobilisation citoyenne, artistique et culturelle pour soutenir le droit à l'avortement à travers le monde. En cette occasion, de nombreuses personnes ont collaboré sur un collage féministe et pour l'avortement en ajoutant leurs portraits, imprimés en noir et blanc. On retrouve ainsi, sur un mur, celui du petit Marcus et ceux de ses parents, Alysson Paradis et Guillaume Gouix. En couple depuis des années, les deux comédiens ont eu leur premier enfant durant l'été 2015. La petite soeur de Vanessa Paradis a annoncé sa deuxième grossesse, sur Instagram, en avril 2022.