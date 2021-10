Guy Marchand quitté par sa femme Adelina, 40 ans de moins : "Je ne vais pas l'emmerder"

Guy Marchand vit dans une maison provençale située dans le Vaucluse, près du massif des Alpilles. Le Parisien a eu bien du mal à le retrouver dans cette bâtisse éloignée de tout. Une fois que le quotidien a réussi à mettre la main sur l'acteur de 84 ans à l'actualité bien chargée, les confidences, notamment personnelles, ont fusé.

A la question de savoir comment il s'est retrouvé à vivre dans cette maison loin de tout, celui que l'on retrouve demain au cinéma dans Tout nous sourit et bientôt sur TF1 avec La dernière partie évoque sa vie amoureuse. Une sorte de bilan expliquant ses déménagements et ses lieux de vie. "J'ai grandi parmi les voyous de Belleville. Après, j'ai suivi mes femmes. D'abord une belle Bordelaise, qui m'a donné deux beaux enfants, Jules, et Ludivine. Deux cadeaux. Après j'ai suivi une fille dans le Midi qui aimait les chevaux comme moi. Et ensuite j'ai vécu avec ma belle Russe, mais elle est partie vivre à Berlin", confie Guy Marchand. Le comédien et chanteur s'attarde un peu plus sur cette dernière relation. Cette "belle Russe" qu'il évoque n'est autre que sa femme Adelina Khamaganova, avec qui il a vécu une histoire d'amour qui a duré quatorze ans. "Elle a quarante ans de moins. Je ne vais pas l'emmerder. C'est fini, tout ça. C'est ce qu'il y a de plus dur dans le fait de vieillir. Quoi de plus beau qu'une femme à la surface de la terre ?", lance Guy Marchand.

Il y a un peu moins d'un an, en novembre 2020, Guy Marchand s'était confié sur la fin de son histoire d'amour avec Adelina. Alors qu'il sortait son album Né à Belleville, il avait déclaré à Gala : "Elle est la femme de ma vie." Malheureux lorsque son épouse est partie vivre en Allemagne, Guy Marchand s'est finalement fait une raison, sa satisfaisant de la bonne relation gardée avec Adelina. "Quand je vais la chercher à la gare, je la regarde arriver vers moi. Elle me serre contre elle, comme si c'était le premier jour. C'est invraisemblable. C'est jusqu'à la mort entre nous", ajoutait-il à Gala. Et Guy Marchand n'a pas l'intention de remplacer sa femme parce qu'elle est la seule qu'il aime.