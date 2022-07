Gwyneth Paltrow : Confidences fracassantes sur sa liaison avec un acteur hollywoodien, sa fille choquée !

Hailey Bieber serait-elle la fille cachée de Gwyneth Paltrow ? Cela sonnerait presque vrai à en croire les propos de l'actrice de 49 ans. Mercredi 27 juillet, la compagne de Justin Bieber recevait Gwyneth Paltrow pour son format YouTube intitulé Who's in my Bathroom. Visiblement très en forme, Gwyneth Paltrow en a profité pour livrer quelques anecdotes croustillantes sur une prétendue relation amoureuse avec le père de Hailey, Stephen Baldwin.

"J'ai baisé ton père dans une salle de bain !"

En 1994, Gwyneth Paltrow et Stephen Baldwin partageaient l'affiche du film Mrs Parker et le Cercle vicieux. Un biopic sur la vie de la poète américaine Dorothy Parker signé le réalisateur Alan Rudolph. "C'était un petit film indépendant. Je crois que j'avais 20 ans, donc c'était il y a très longtemps. Mais c'était super. Il était si gentil. Ouais, c'était génial", s'est souvenue Gwyneth Paltrow au sujet de Stephen Baldwin. L'actrice en a profité pour faire une étonnante révélation sur sa liaison avec le père de Hailey Bieber : "J'ai baisé ton père dans une salle de bain !" De quoi choquer la jeune femme de 25 ans. "Wow, je ne le savais pas !", a-t-elle réagi avant de se rendre compte de la plaisanterie de l'actrice de 49 ans. "Non je n'ai pas fait ça !", a-t-elle rectifié face à une Hailey soulagée : "C'est bon à savoir, d'accord !", a-t-elle dit. Eh non, Hailey n'est pas la fille cachée de Gwyneth Paltrow !

Si Gwyneth Paltrow n'a pas entretenu de liaison amoureuse avec Stephen Baldwin, elle a toutefois connu quelques relations avec des stars de la musique et du cinéma, notamment avec Brad Pitt. Dans une interview accordée au magazine Harper's Bazaar en janvier 2020, l'héroïne de Shakespeare in love est revenue sur son histoire d'amour avec le beau gosse de 58 ans. "Je suis complètement tombée amoureuse de lui. Il était si beau et si gentil. C'était Brad Pitt, quoi ! J'étais tellement gamine. J'avais 22 ans quand nous nous sommes rencontrés. Il m'a fallu attendre d'avoir 40 ans pour voir les choses en face. Et on ne peut pas prendre ce genre de décision quand on a 22 ans... Je n'étais pas prête et je ne savais pas ce que je faisais." L'actrice a, depuis, retrouvé l'amour aux côtés du producteur Brad Falchuk avec qui elle s'est mariée le 29 septembre 2018.