Hagen Mills: Tentative de meurtre, suicide, les circonstances atroces de sa mort

Un mort, une blessée

Erica Price a été prise en charge par un établissement médical et serait dans un état relativement stable. Ni sa maman, ni sa fille n'ont été blessées lors de l'altercation, bien qu'étant juste à côté de la scène du crime. Hagen Mills n'était pas très connu en France. Il était à l'affiche des séries télévisés Basket et Swedish Dicks en 2016. Il avait également obtenu un rôle, tout récemment, dans le film indépendant Star Light de Mitchell Altieri et Lee Cummings, qui est sorti aux États-Unis en février 2020. Triste façon de se faire un nom à l'international...