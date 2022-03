Hailey Bieber hospitalisée d'urgence, elle raconte : "Je prenais mon petit déjeuner avec mon mari quand..."

Le 12 mars 2022, Hailey Baldwin (25 ans) a confié avoir été emmenée en urgence à l'hôpital après avoir eu des "symptômes similaires à ceux d'un accident vasculaire cérébral", en raison d'un petit caillot de sang dans son cerveau.

En story Instagram, l'épouse du chanteur Justin Bieber a expliqué à ses fans : "Jeudi matin, j'étais assise à prendre mon petit déjeuner avec mon mari quand j'ai commencé à avoir des symptômes semblables à ceux d'un accident vasculaire cérébral et j'ai été emmenée à l'hôpital. Ils ont découvert que j'avais souffert d'un très petit caillot de sang au cerveau, ce qui a provoqué un petit manque d'oxygène, mais heureusement mon corps l'a expulsé tout seul et j'ai complètement récupéré en quelques heures".

Bouleversée par cette grosse frayeur, celle qui venait tout juste de rentrer de la Fashion Week de Paris (voir diaporama) poursuit : "Bien que ce soit certainement l'un des moments les plus effrayants que j'ai traversés, je suis à la maison maintenant et je me porte bien, et je suis tellement reconnaissante envers tous les incroyables médecins et infirmières qui ont pris soin de moi !" Ayant reçu de nombreux messages de soutien pendant son hospitalisation, elle ajoute : "Merci à tous ceux qui ont tendu la main avec des voeux de bonheur et d'inquiétude, et pour tout le soutien et l'amour."

Des symptômes inhabituels chez une jeune femme

Selon TMZ, le mannequin de 25 ans avait été admis dans un hôpital de la région de Palm Springs il y a quelques jours, après avoir subi une "urgence médicale" qui aurait affecté sa façon de bouger. Désemparés, les médecins avaient alors constaté que ses symptômes étaient habituellement typiques d'une personne âgée, et non d'un mannequin professionnel d'une vingtaine d'années...

Pour rappel, Hailey Baldwin est l'épouse de Justin Bieber. Mariée depuis 2018, la star a récemment célébré les 28 ans de son mari. Pour l'occasion, elle avait partagé plusieurs clichés avec la star. "Joyeux anniversaire mon bébé... il y a beaucoup de choses incroyables et belles dans cette vie, mais la plus belle partie est que je peux la vivre avec toi (...) Je t'aime... à 28 ans", avait-elle écrit, très éprise de son époux.