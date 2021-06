Harrison Ford blessé lors d'une scène de combat sur le tournage d'Indiana Jones 5

Indiana Jones tient-il toujours le coup ? Harrison Ford vient de se blesser sur le tournage du cinquième volet de la saga Indiana Jones. Des dégâts qui l'empêchent provisoirement de participer à la production du film, comme l'a annoncé Disney dans un communiqué parvenu le mercredi 23 juin 2021 à l'AFP.

"Au cours de la répétition d'une scène de combat, Harrison Ford s'est blessé à l'épaule. La production se poursuivra pendant l'évaluation du traitement approprié, et le calendrier de tournage sera reconfiguré si nécessaire dans les semaines à venir", explique un porte-parole de Disney dans un communiqué transmis à l'AFP. À bientôt 79 ans, Harrison Ford est ainsi au repos forcé, le temps que son épaule guérisse. Aucun détail sur la nature de sa blessure, ni sur les circonstances exactes de l'accident n'ont été communiqués.

Le tournage du cinquième film d'Indiana Jones - qui avait été annoncé pour 2016 - ne cesse d'être perturbé. Le retour de Harrison Ford sous les traits du célèbre aventurier avait été confirmé par Disney en décembre 2020. Le tournage avait débuté au mois de mai au Royaume-Uni, sous la direction du réalisateur James Mangold. On attend désormais la sortie de ce cinquième volet pour l'été prochain.

Harrison Ford avait déjà été blessé sur un tournage par le passé. En 2014 à Londres lors de la production du Réveil de la Force. Il avait eu la jambe cassée après avoir été heurté et écrasé par la porte hydraulique du Faucon Millenium, vaisseau spatial de son personnage de Han Solo dans la saga Star Wars.

Depuis que les saga Star Wars et Indiana Jones ont repris, Harrison Ford s'efforce à rester dans sa meilleure forme. À bientôt 80 ans, l'acteur américain pratique le vélo, le tennis, a banni la viande et les produits laitiers de son alimentation pour se nourrir exclusivement de poissons et de légumes. "C'est vraiment chiant", avouait-il volontiers face à Ellen DeGeneres l'année dernière.