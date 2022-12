Harry et Meghan dévoilent leur carte de voeux 2023 : grande déception et détail intriguant...

Quelques jours après la sortie du documentaire polémique diffusé sur Netflix baptisé Harry & Meghan qui dévoile les conflits et tensions au sein de la famille royale britannique, le couple a dévoilé leur carte de voeux pour l'année 2023. Le 17 décembre 2022, les amoureux ont ainsi partagé leur carte écolo "paper-free", diffusée uniquement de manière virtuelle. Souriante, Meghan Markle apparaît dans une robe blanche à épaules dénudées tandis que le frère du prince William est élégant avec un costume traditionnel.

Un cliché pris lors de la remise du Ripple of Hope award à New York le 6 décembre 2022. Complices, le couple se tient la main et semble plus soudé que jamais. Contrairement à son frère William qui affiche régulièrement ses enfants à l'occasion de la diffusion des cartes de Noël, le prince Harry et sa femme Meghan n'ont pas souhaité afficher leurs enfants Lilibeth et Archie. Une déception pour certainement un grand nombre de fans.

"De notre famille à la vôtre, et au nom de nos équipes de la Fondation Archewell, d'Archewell Audio et d'Archewell Productions, nous vous souhaitons santé, paix et une très bonne année", peut-on lire en légende. Loin du rouge carmin ou du vert traditionnellement choisis pour les cartes de Noël, le couple a choisi une nuance bordeaux pour habiller leurs voeux. Un choix stratégique puisque cette couleur a été portée par les Windsor lors du concert Together At Christmas célébré le 15 décembre dernier. Un subtil clin d'oeil ?