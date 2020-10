Harry et Meghan : George et Amal Clooney ne les connaissaient pas lors de leur mariage !

Le prince William et Kate, Albert de Monaco et Charlene, le prince Harry et Meghan Markle... Les mariages royaux fascinent des millions d'admirateurs. Le duc et la duchesse de Sussex s'étaient unis le 19 mai 2018 à Windsor, devant 600 invités. Parmi eux, George Clooney et son épouse Amal, qui ont avoué ne pas connaître les nouveaux mariés...

Le scoop est signé Rachel Johnson, auteur d'un article publié sur AirMail. Elle y révèle que George et Amal Clooney ont avoué à Carolyn Bartholomew, la marraine du prince Harry et amie et colocataire de la défunte Lady Diana, qu'ils ne connaissaient pas les mariés en pleine cérémonie. "Selon une rumeur qui tourne, Carolyn Bartholomew, l'ancienne colocataire de Diana, attendait que la messe commence, s'est tournée vers le couple à côté d'elle et leur a demandé comment ils connaissaient Harry et Megan. 'Nous ne les connaissons pas', ont jovialement répondu les Clooney", écrit Rachel Johnson.

George et Amal étaient tout de même très bien placés dans la chapelle St George, au château de Windsor. Ils ont ensuite assisté à la soirée du mariage à la Frogmore House, un événement encore plus select (200 invités y étaient présents) que la cérémonie elle-même.