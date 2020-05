Meghan Markle et Harry : Le plan parfait de leur arrivée secrète à LA découvert

Comment le prince Harry et Meghan Markle, qu'on savait il y a quelques semaines encore provisoirement installés avec leur fils Archie sur l'Île de Vancouver au Canada, se sont-ils retrouvés à l'insu de tous à Los Angeles, résidant dans une propriété à couper le souffle d'un des quartiers les plus fameux de la ville la plus showbiz au monde ? C'est bien simple : l'acteur et producteur Tyler Perry ne s'est pas contenté de leur offrir le gîte (une fabuleuse maison à 17 millions d'euros) à Beverly Hills, il a également mis à leur disposition un moyen de transport idéal pour passer sous les radars des médias : un jet privé. Encore a-t-il fallu se déplacer sans éveiller de soupçons...

Une opération soigneusement préparée...

Quelques heures après avoir révélé la fabuleuse propriété où le duc et la duchesse de Sussex séjournent actuellement dans la Cité des Anges, dans une communauté d'ultrariches dotée d'une enceinte et superprotégée, le Daily Mail poursuit ses révélations sur leur arrivée en catimini, au mois de mars, dans la ville natale de l'ancienne actrice de la série Suits, à la faveur d'un plan soigneusement ourdi.

Tyler Perry, dont ils occupent la somptueuse demeure californienne tandis qu'il se trouve à l'autre bout du pays, occupé à relancer les activités de sa société de production basée à Atlanta où il réside la majeure partie de l'année, les a grandement aidés à réussir ce transfert périlleux. En leur offrant de voyager à bord de son jet privé à 150 millions de dollars, celui que le grand public connaît pour son personnage de mamie déjantée (Madea) autant que pour ses rôles plus conventionnels dans des films comme Gone Girl et Vice leur a permis de se déplacer en toute discrétion et sans avoir à se soumettre aux contraintes douanières. "C'était une opération bien préparée qui semble avoir fonctionné à merveille", commente une source proche du dossier.

L'Embraer 190 - un avion pouvant transporter plus d'une centaine de passagers - du producteur star, proche d'Oprah Winfrey avec laquelle les Sussex sont eux-mêmes très liés, a quitté son hangar à Atlanta dans les premières heures du samedi 14 mars 2020, à 1h35 du matin heure locale, pour voler vers le Canada et y récupérer Harry, Meghan et leur fils Archie, qui n'avait alors pas encore fêté son premier anniversaire. Cinq heures plus tard, l'appareil faisait une escale d'une heure à Portland, Oregon, avant de redécoller et poursuivre sa route jusqu'à l'aéroport international de Victoria, dans l'ouest du Canada, à quelques minutes seulement de la résidence occupée à North Saanich par le fils du prince Charles et sa famille depuis leur départ du Royaume-Uni.

Comment éviter de se faire repérer à la douane à Hollywood ?

A 7h35 heure de la côte Ouest, l'avion repartait en direction de Portland avec ces derniers à son bord, puis, après une brève halte pour s'acquitter des formalités douanières, effectuait la dernière partie de sa mission en les acheminant jusqu'à l'aéroport Hollywood Burbank, qui voit défiler des stars à longueur d'année. A 10h01, la famille Sussex posait le pied sur le sol de la Californie. Autant d'informations de vol méticuleusement collectées grâce aux registres de l'aviation civile.

Sans perdre de temps en formalités administratives qui les auraient exposés, Meghan Markle, le prince Harry et leur fils n'avaient ensuite plus qu'à se laisser conduire, derrière des vitres qu'on imagine teintées, à Beverly Ridge Estates, la communauté protégée de quatorze propriétés luxueuses et perchée sur une colline offrant un panorama imprenable sur la ville où ils profitent de l'hospitalité du producteur et du confort de la maison palatiale de style toscan qu'il y a fait construire au milieu des années 2000. Avec ses huit chambres, ses douze salles de bain, son architecture somptueuse, sa piscine et toutes les commodités qu'on peut attendre d'une maison de star, nul doute que les Sussex auraient pu connaître pire ! Rien ne permet toutefois de savoir avec certitude si Tyler Perry a déployé tant d'efforts à titre gracieux ou si ses invités participent financièrement dans le cadre de leur confortable villégiature. Mais leur amitié partagée avec Oprah Winfrey, que tous trois considèrent comme leur mentor et qui est la marraine du fils de 5 ans de l'acteur-producteur, tendrait à laisser penser qu'il n'est pas question d'argent...

Bien abrités des regards indiscrets dans une zone de résidence où ils cherchent précisément à acquérir leur propre maison, Meghan et Harry peuvent en tout cas s'adonner sereinement à leurs prospections immobilières. Quand viendra l'heure d'emménager, il y a fort à parier qu'ils mettront au point un nouveau tour de passe-passe.