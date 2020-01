Harry et Meghan Markle : Altesses déchues, comment faudra-t-il les appeler ?

L'accord entérinant le retrait du prince Harry et de Meghan Markle de la vie royale a été finalisé : dans deux communiqués de presse diffusés samedi 18 janvier 2020 par le palais de Buckingham, les modalités et détails de ce tournant dans leur vie et celle de la famille royale britannique ont été rendu publics, dénouement d'une semaine de discussions que le prince avait entamées lundi 13 janvier à Sandringham avec la monarque, le prince Charles et le prince William.

Si la reine Elizabeth II a choisi d'exprimer des sentiments très personnels et son total soutien à travers quelques lignes exacerbant l'esprit de famille, l'amour et la solidarité de son clan, le texte formalisant les conditions du départ du duc et de la duchesse de Sussex révélait pour sa part les aspects concrets qui doivent entrer en vigueur au printemps (des dispositions qui seront rediscutées un an plus tard, dit avoir appris d'une source proche le magazine People) : parmi les éléments les plus flagrants, Harry et Meghan renoncent à leur titre d'altesses royales et s'engagent à rembourser les sommes conséquentes (2,8 millions d'euros d'argent public) investies dans la rénovation et l'aménagement du Frogmore Cottage à Windsor, qui demeurera leur domicile familial au Royaume-Uni - même s'il semble à peu près acquis que les parents du jeune Archie, dans le partage de leur temps annoncé entre les deux bords de l'Atlantique, risquent de privilégier le Canada plutôt que l'Angleterre, désir de tranquillité oblige.

S'il a souhaité conserver ses patronages et engagements associatifs, qu'il continuera à assumer de manière privée, le couple se désengage par ailleurs de toutes activités officielles pour le compte de la couronne d'Angleterre et, cessant d'être membres actifs de la famille royale, ne sera plus en mesure de représenter formellement la monarque. Corollaire de taille pour Harry : l'ancien soldat passionné, qui est notamment major dans l'Armée de Terre et chef d'escadron dans l'Armée de l'Air, abandonne toutes ses prérogatives militaires.

Sussex un jour, Sussex toujours

Première des conséquences de cet accord de sécession, la désignation des intéressés va changer : il conviendra désormais de les appeler seulement Harry, duc de Sussex, et Meghan, duchesse de Sussex. "Les Sussex n'utiliseront plus leur titre de HRH [Son Altesse Royale, NDLR] étant donné qu'ils ne seront plus des membres actifs de la famille royale", a ainsi stipulé le communiqué de Buckingham. Ils conservent en revanche leurs titres de duc et duchesse de Sussex, que la reine Elizabeth II leur avait octroyés à l'occasion de leur mariage le 19 mai 2018, recréant pour son petit-fils un titre qui n'avait jusque-là été utilisé qu'une fois, en 1801.

La presse britannique n'a pas manqué de faire le parallèle avec la situation de Lady Di, qui avait perdu en 1996 le statut d'altesse royale suite à son divorce du prince Charles (idem pour la duchesse d'York Sarah Ferguson lors de son divorce du prince Andrew) mais avait conservé jusqu'à sa mort, l'année suivante, le titre de princesse de Galles. Suite à son décès, Buckingham avait d'ailleurs envisager de restaurer à titre posthume son titre d'altesse royale, mais l'idée, à laquelle la famille de la défunte était opposée, avait été abandonnée.

Altesses en sursis

On notera toutefois que, dans une mise à jour publiée le 18 janvier en répercussion de la diffusion des communiqués du palais de Buckingham, le site officiel du couple, Sussexroyal.com, continuait à utiliser le titre d'altesses royales, confirmant que les nouvelles dispositions prendront effet au printemps : "Conformément au communiqué de Sa Majesté la reine, les informations concernant le rôle et le travail du duc et de la duchesse de Sussex seront mis à jour sur ce site en temps voulu. Nous vous remercions pour votre patience et vous invitons à explorer le site pour voir les travaux en cours de Leurs Altesses Royales", dit la note qui a été mise en ligne. Un site internet qui devrait lui aussi se trouver remanié dans un avenir proche, tout comme le compte instagram @sussexroyal, via lequel Harry et Meghan avaient annoncé le 8 janvier 2020 leur décision de quitter la vie royale. Ils y énonçaient, avec des mots prudemment choisis mais de manière explicite, leur volonté de cesser d'être des membres actifs de la famille royale britannique, de devenir "financièrement indépendants" et de "partager leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord", un "équilibre géographique" censé leur permettre d'élever au mieux leur fils Archie.

Pour ce dernier, âgé de 8 mois, aucune répercussion particulière suite à la finalisation de l'accord : pas né prince, Master Archie ne porte aucun titre, conformément à la volonté de ses parents.