Harry et Meghan virés d'une fête par Charles ? Cette vidéo qui sème le doute

Une nouvelle biographie à charge s'attaque au prince Harry et Meghan Markle. Le 25 juin 2020, Lady Colin Campbell, aristocrate anglaise et auteure de 70 ans, a publié l'ouvrage Meghan and Harry: The Real Story (Meghan et Harry : La Vraie Histoire). Un livre qui revient sur la rupture des Sussex avec la monarchie britannique, en présentant la duchesse comme une diva calculatrice, abusant des faiblesses de son mari. À en croire l'écrivaine, les tensions avec le reste de la famille royale auraient émergé trois jours seulement après le mariage de Meghan et Harry à Windsor, le 19 mai 2018.

Dès le 22 mai, lors de la grande garden-party organisée au palais de Buckingham pour les 70 ans du prince Charles, Meghan Markle aurait fait des siennes. L'ex-actrice américaine, qui s'ennuyait, aurait demandé à partir quinze minutes à peine après être arrivée au bras de son nouvel époux. Des fans ont alors fait ressurgir une vidéo prise lors de l'événement et montrant le prince Harry et son père le prince Charles échangeant quelques mots, avant que les Sussex ne quittent la fête. Pour certains internautes, c'est certain, le prince de Galles a congédié son fils et sa nouvelle belle-fille...