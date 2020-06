Meghan Markle : "Grossière et opportuniste" à en faire fuir les amis d'Harry ?

Le Megxit inspire décidément les auteurs britanniques. En attendant le mois d'août et la sortie de la biographie événement Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (que l'on peut traduire en français par Trouver la liberté : Harry et Meghan, création d'une famille royale moderne), un premier livre dédié aux Sussex est sorti le 25 juin 2020. Contrairement à Finding Freedom, ouvrage coécrit par le Britannique Omid Scobie et l'Américaine Carolyn Durand, auquel Harry et Meghan auraient contribué pour "rétablir la vérité", celui, dévoilé jeudi, dresse un portrait peu flatteur de la duchesse.

Cette nouvelle biographie intitulée Meghan and Harry: The Real Story [Meghan et Harry : La Vraie histoire] a été écrite par Lady Colin Campbell, auteure britannique âgée de 70 ans. Bien qu'elle n'ait jamais rencontré le duc et la duchesse de Sussex, l'écrivaine affirme que le prince Harry aurait perdu plusieurs amis depuis son mariage avec Meghan Markle. À en croire les extraits du livre, relayés par le Daily Mail, l'ex-actrice américaine aurait été odieuse avec certains amis de son époux, et ce, trois mois seulement après leurs noces royales à Windsor, en mai 2018.